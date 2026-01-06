Envuelto en una pelea en el campo, este es el mensaje de Rafael Struick a Ilija Spasojevic

VIVA – De FC Bhayangkara oponerse a Dewa United En la semana 16 de la BRI Superliga 2025/2026 se generó una polémica que de inmediato llamó la atención del público del fútbol nacional.

El partido disputado en el Youth Pledge Stadium de Bandar Lampung el lunes 5 de enero de 2026 estuvo marcado por las disputas entre Rafael Strick con Ilija Spasojevic.

El incidente ocurrió en los minutos finales del partido. Ilija Spasojevic cayó tras recibir una falta de Egy Maulana Vikri. Sin embargo, en medio de esta situación cargada de emociones, Rafael Struick pateó el balón hacia el delantero del Bhayangkara FC.

El árbitro M. Erfan Efendi calificó esta acción como una infracción grave. Sin dudarlo, Struick recibió inmediatamente una tarjeta roja, lo que obligó al Dewa United a jugar con un número reducido de jugadores durante el resto del partido.

Esta decisión tiene un impacto significativo en Dewa United. Perder a un jugador en la fase final del partido dificultó que el equipo visitante mantuviera el equilibrio del juego, además de afectar sus esfuerzos por mantener su posición en el medio de la clasificación de la BRI Super League.

Poco después de finalizar el partido, un momento diferente apareció fuera del campo. Ilija Spasojevic compartió una captura de pantalla de un mensaje directo de Rafael Struick a través de su cuenta personal de Instagram, @spasogol, el martes 6 de enero de 2026.

En el mensaje, Struick admitió su error y se disculpó por las acciones que fueron provocadas por emociones momentáneas en el campo.

«Hermano, hoy no fue nada personal. Actué por emoción y no estuvo bien. Lo siento y buena suerte esta temporada», escribió Struick.

Spasojevic respondió con una actitud abierta. El experimentado delantero, que jugó en Bali United y Persib Bandung, aceptó las disculpas y subrayó que la alta tensión de los partidos suele provocar reacciones excesivas.

«No hay problema, hermanito. Los errores son parte del juego, aprendemos de ellos y seguimos adelante. Buena suerte y haz lo mejor que puedas, eres el futuro del fútbol indonesio», dijo Spasojevic.

Ambos son jugadores naturalizados que defienden la selección nacional de Indonesia. Este factor es el que hizo que el incidente en el campo, así como la actitud deportiva posterior al partido, recibieran una amplia atención por parte del público del fútbol nacional.