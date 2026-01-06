Universal Music Group se asocia con NVIDIA en AI Music-Discovery

Grupo de música universalque ha asumido un papel de liderazgo en las relaciones de la industria con empresas y creadores de IA, ha anunciado una colaboración con Nvidia ser pionero en lo que describe como IA responsable para el descubrimiento, la creación y la participación musical aprovechando la infraestructura de IA de la plataforma y el enorme catálogo de música de UMG.

Según el anuncio, las dos compañías emprenderán investigación y desarrollo colaborativos para promover objetivos compartidos de promover la creación musical humana y la compensación de los titulares de derechos; y utilizará la IA para «elevar el descubrimiento, la participación y el consumo más allá de las construcciones actuales de búsqueda y personalización. Además, las empresas buscarán nuevos enfoques para aprovechar la IA con el fin de proteger el trabajo de los artistas y garantizar la atribución adecuada del contenido basado en música».

Como parte de este esfuerzo, las dos compañías están ampliando el modelo NVIDIA Music Flamingo para mejorar el descubrimiento musical de los fanáticos al procesar pistas completas para capturar la armonía, la estructura, el timbre, las letras y el contexto cultural. Los objetivos también incluyen mejorar la participación de los fanáticos y alentar a los artistas a utilizar herramientas de creación.

El presidente y director ejecutivo de UMG, Lucian Grainge, dice: «Estamos entusiasmados de establecer esta relación estratégica innovadora que une a la compañía de tecnología líder del mundo con la compañía de música líder en el mundo en una misión compartida para aprovechar la revolucionaria tecnología de IA para promover dramáticamente los intereses de la comunidad creativa y el papel de la música en la cultura global. Aceptamos con entusiasmo las oportunidades que presenta la IA, y el hecho de que NVIDIA esté optando por tomar una posición de liderazgo en la industria de la tecnología en su compromiso con los principios de la IA responsable es de vital importancia».

«Estamos entrando en una era en la que un catálogo de música puede explorarse como un universo inteligente: conversacional, contextual y genuinamente interactivo», afirmó Richard Kerris, vicepresidente y director general de medios de NVIDIA. «Al ampliar Music Flamingo de NVIDIA con el catálogo inigualable y el ecosistema creativo de UMG, vamos a cambiar la forma en que los fanáticos descubren, comprenden e interactúan con la música a escala global. Y lo haremos de la manera correcta: de manera responsable, con salvaguardas que protejan el trabajo de los artistas, garanticen la atribución y respeten los derechos de autor».

+ Potencia editorial independiente y derechos conexos música de pares ha promovido pablo olía a directora de operaciones, anunció la directora ejecutiva Mary Megan Peer. En el puesto recién creado, Smelt supervisará la administración de las publicaciones de la empresa (derechos de autor y regalías) y los derechos conexos (repertorio y distribuciones) desde su oficina de Ámsterdam e informará al director ejecutivo.

Smelt fue anteriormente director de operaciones de Peermusic Neighboring Rights y se unió a la empresa cuando adquirió Global Master Rights, la empresa de derechos vecinos que cofundó con Erik Veerman (quien ahora es director general de Peermusic Neighboring Rights). Anteriormente, cofundó Global Master Rights en 2014 y trabajó en la organización de derechos vecinos SENA.

Mary Megan Peer comentó: «Paul ha sido crucial en la integración de las tres empresas de derechos vecinos que adquirimos en 2020 como su director de operaciones. Esperamos que siga teniendo éxito a medida que asuma este papel de apoyo a nuestras operaciones editoriales también».

+ ASCAP ha promovido Hayley duques al vicepresidente senior de licencias. En su nuevo cargo, seguirá reportando a la directora de licencias de la empresa, Stephanie Ruyle. Se unió a ASCAP en 2020 después de trabajar en AMC Networks y HBO.

«El profundo conocimiento de Hayley sobre las operaciones de la industria audiovisual la ha convertido en una pieza clave en el equipo de licencias de ASCAP. Estoy deseando seguir trabajando con ella mientras continuamos respondiendo a las necesidades de los licenciatarios en el cambiante panorama de los medios y al mismo tiempo impulsando una compensación justa para los miembros de ASCAP», dijo Ruyle.

+ Landrla productora musical basada en inteligencia artificial con sede en Montreal, ha anunciado la adquisición de estudios de razón, la empresa con sede en Estocolmo detrás de la icónica Reason Digital Audio Workstation (DAW) y Reason Rack. Las dos compañías también establecerán un Consejo de Artistas formado por productores y usuarios antiguos de Reason. Según el anuncio, Reason Studios seguirá operando como su propia marca.

«Nuestra visión es hacer de Reason y Reason Rack herramientas indispensables para cada productor, independientemente del DAW que utilice», dijo Pascal Pilon, CEO de Landr. «Dondequiera que se haga música, Reason estará allí, con sus increíbles instrumentos, efectos y su icónico flujo de trabajo analógico, mejorado por las valiosas herramientas de creación de LANDR».

+ Grupo de etiquetas de máquinas grandes ha promovido Jay Cruz a director nacional de estrategia de radio, en representación de Big Machine Records, Valory Music Co. y Nashville Harbor Records & Entertainment. Se unió a Big Machine en 2023 procedente de iHeartMedia, luego de roles de promoción en Average Joes Entertainment y Bigger Picture Group.

“Jay fue una incorporación excepcional a Big Machine Records hace tres años y su impacto no ha hecho más que expandirse por todo el grupo discográfico”, dice el vicepresidente ejecutivo y director general Kris Lamb. «Su profundo conocimiento de la programación nacional, junto con la confianza y las relaciones que ha construido en la radio, se ha convertido en un activo poderoso para nuestra empresa».

+ Servicio de entrega de entradas digitales Entradas verdaderas ha promovido Ken Lesnik al director comercial y kirk mortensen al director de producto. Desde que se unió a la empresa en 2019, Lesnik ha ayudado a forjar relaciones con más de 100 organizaciones artísticas y culturales líderes en los EE. UU., Canadá, el Reino Unido y Australia. Esto incluye instituciones como el Royal Ballet and Opera de Londres, la Orquesta Sinfónica de Toronto, el Ballet de la Ciudad de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Boston y el Center Theatre Group de Los Ángeles. Mortensen se desempeñaba como jefe de producto desde 2022.

«Ken y Kirk han ayudado a liderar esta empresa a través de algunos de sus capítulos más importantes», dijo Matt Zarracina, director ejecutivo de True Tickets. «Sus contribuciones han dado forma en gran medida a quiénes somos como empresa, y sus nuevos roles reflejan el liderazgo que ya han demostrado día tras día».