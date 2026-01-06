El desaire al Oscar de ‘Argo’ fue una ‘enorme vergüenza’

Ben Affleck apareció en “Jimmy Kimmel Live!” en medio de su gira de prensa para “The Rip” de Netflix y recordó la “enorme vergüenza” de haber sido desairado en el premios oscar al mejor director por “Argo”. Affleck fue uno de los favoritos para conseguir una nominación. Ganó el premio al mejor director en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y los BAFTA. Por desgracia, Affleck fue desairado, mientras que “Argo” obtuvo 7 nominaciones al Oscar y ganó mejor película y otros dos premios.

“Fue el año en el que todo el mundo me dijo: ‘Te nominarán, te nominarán a director’”, recordó Affleck. «Y entonces, por supuesto, me despierto esa mañana y, efectivamente, y, por cierto, no es [unlike] cualquier otra mañana que no hubiera sido nominado a mejor director. Pero, de repente, es una enorme vergüenza. Me desperté y la gente [said]’No fuiste nominado’”.

La historia de Affleck le recordó a Kimmel su presencia en los Critics Choice Awards la noche anterior, donde «Once Battle After Another» obtuvo importantes honores a mejor película, director y guión adaptado, pero dejó fuera al protagonista Leonardo DiCaprio como mejor actor (que fue para Timothee Chalamet por «Marty Supreme»).

«Estaba pensando, muchacho, tiene muchos lugares mejores donde estar», bromeó Kimmel sobre DiCaprio. «Y la película gana el premio a la mejor película. El director Paul Thomas Anderson gana el premio al mejor director, y luego no gana. Y creo que debe estar muy enojado porque [he had to leave] Lo que sea que lo sacaron en avión (un yate en alguna parte) y ya no pudo estar allí. Vino a perder”.

«Esta es quizás la peor situación que jamás haya existido en una entrega de premios», continuó Kimmel. «Creo que estás subestimando esto. Porque ‘Argo’ no sólo fue nominada al Oscar a la mejor película, sino que tú ganaste la mejor película. La protagonizaste y la dirigiste, y no fuiste nominada en ninguna de las categorías… es como si la película se dirigiera a sí misma».

«Eso es más o menos lo que se siente», respondió Affleck. «El día del desaire, que de repente es un evento negativo y algo horrible, tuve que ir a los Critics Choice Awards. Recuerdo haber llegado allí y había una cola en la alfombra roja, como 500 personas que se morían por hablar conmigo, y cada uno de ellos decía: ‘¡Hola! Así que el desaire…’ ¿Qué dices a eso? ‘¡Es un fastidio!’ Terminé ganando el premio Critics Choice Award”.

«Honestamente, es simplemente vergonzoso», añadió Affleck. “No fui yo quien salió diciendo: ‘¡Voy a ser nominado!’ Hay que pasar por el ritual de responder por qué no te nominaron. No dije que lo fuera [going to be]!”

Alguien que puede identificarse con lo que Affleck está hablando es Bradley Cooper, quien también fue desairado como mejor director con “A Star Is Born” a pesar de obtener nominaciones a los Globos de Oro, los Critics’ Choice Awards y el Directors Guild of America. Cooper también dijo que el desaire fue «vergonzoso».

«En realidad, lo primero que sentí fue vergüenza. Piénselo. Me sentí avergonzado por no haber hecho mi parte», dijo Cooper. le dijo a Oprah en 2019. «Incluso si obtuviera la nominación, no debería darme ninguna idea de si hice mi trabajo o no. Ese es el truco, hacer algo en lo que uno cree».

Cooper explicó que no se propuso hacer una película que obtuviera nominaciones al Premio de la Academia y agregó: “Lo único que me propuse hacer fue aprovechar un lugar lo más auténtico posible. [An authentic place] en mí y en todos a quienes pedí que hicieran esta película: contar una historia humana de personas que van a lidiar con su vida familiar, el trauma de su infancia, la adicción de una manera real, el amor en esta vida y la búsqueda de su voz”.

Mire la entrevista completa de Affleck en “Jimmy Kimmel Live!” en el vídeo a continuación.