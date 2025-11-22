En la Cumbre del G20, Gibran dijo que cada país tiene derecho a trazar su propio camino de desarrollo

SudáfricaVIVA – Vicepresidente de la República de Indonesia Gibran Rakabuming Raka en la Conferencia de Alto Nivel (Cumbre) G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el sábado, enfatizando que el gobierno indonesio cree que cada país tiene derecho a trazar su propio desarrollo.

Lea también: Gibran, director ejecutivo del Foro de Johannesburgo, anuncia que RI-Sudáfrica ahora no tiene visa



Frente a decenas de líderes mundoEl vicepresidente Gibran dijo que no existe un mejor método para el desarrollo del país, por lo que se debe llevar a cabo una cooperación que se empodere mutuamente.

«Indonesia cree que cada país tiene derecho a trazar su propio camino de desarrollo porque no existe un modelo que sirva para todos. No existe el mejor método», dijo el vicepresidente en su primer discurso en la Cumbre del G20, que fue presenciado en la sala de prensa de la Cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica.

Lea también: El vicepresidente Gibran explica el papel estratégico de Sudáfrica en la expansión de la inversión al mercado global de Indonesia



En la primera sesión de la Cumbre del G20, los líderes mundiales se centraron en discutir cuestiones económicas sostenibles, el papel del comercio y las finanzas en el desarrollo y los problemas de deuda en los países en desarrollo.



El presidente Prabowo Subianto y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Lea también: Gibran llega a Sudáfrica para participar en la cumbre del G20, recibido por el local Pantsula Dance



Al respecto, el vicepresidente Gibran dijo que Indonesia cree que el crecimiento global no sólo debe ser fuerte, sino también justo e inclusivo, para hacer avanzar a todas las naciones.

Gibran dijo que Indonesia acogió con satisfacción el enfoque del G20 en las finanzas sostenibles, pero sus ambiciones deben ir más allá de cerrar brechas y luchar por la adaptación, la mitigación y una transición justa y equitativa.

«El mundo necesita financiación que sea más accesible, predecible y equitativa, especialmente para los países en desarrollo, a través del alivio de la deuda, financiación innovadora, financiación mixta y mecanismos de transición verde», afirmó Gibran.

El vicepresidente detalló que el Gobierno de Indonesia asignó más de la mitad del presupuesto climático nacional, alrededor de 2.500 millones de dólares estadounidenses al año, para apoyar a las mipymes verdes, los seguros agrícolas y la infraestructura resiliente al clima.

Gibran pronunciará su discurso en la Cumbre del G20 en tres sesiones. En la segunda sesión, el tema discutido se centró en la construcción de un mundo resiliente, que incluyó cuestiones de desastres, cambio climático, transición energética justa y el sistema alimentario.



El vicepresidente Gibran parte hacia la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica Foto : Oficina de la Secretaría del Vicepresidente

?Mientras tanto, en la tercera sesión se discutirá el tema del trabajo decente y la gobernanza de la inteligencia artificial. La tercera sesión también discutirá los minerales críticos que son la propuesta y el foco de los intereses de Indonesia en esta reunión. (Hormiga)