Los Buccaneers reciben actualización sobre lesiones importantes en el WR Chris Godwin antes del juego de los Rams

El Bucaneros de la Bahía de Tampa ha sido maltratado en la ofensiva durante la mayor parte de la campaña de 2025, y parece que esas lesiones finalmente pueden estar afectándolos. Después de sufrir derrotas consecutivas ante el Patriotas de Nueva Inglaterra y billetes de búfaloLos Bucs de repente se encontraron en una batalla por el primer puesto en la NFC Sur con el panteras de carolina.

Si bien los Bucs se enfrentan a oponentes difíciles, recuperar algunas de sus mejores piezas sin duda ayudaría. Un tipo que ha perdido una cantidad considerable de tiempo es El receptor estrella Chris Godwinpero según un informe reciente, parece que está listo para regresar a la acción en el partido fundamental del equipo contra el Rams de Los Ángeles en la semana 12.

Chris Godwin en camino de jugar en la semana 12

Se espera que Chris Godwin regrese a la alineación de los Buccaneers el domingo por la noche, mientras que el regreso de Bucky Irving tomará al menos otra semana, dice una fuente. Más: t.co/VrvO0W08FH

Godwin pasó la primera parte de la campaña de 2025 recuperándose de una espantosa lesión de tobillo dislocada que sufrió en 2024 y que terminó su temporada en la Semana 7. Sin embargo, justo cuando parecía que Godwin estaba ganando velocidad, reagravó esta lesión y ha pasado las últimas semanas trabajando para recuperarse de su última dolencia.

Con Mike Evans y Jalen McMillan también lesionados, eso ha obligado al receptor abierto novato Emeka Egbuka a dar un paso al frente, y ha cumplido a lo grande. Sin embargo, con más equipos centrándose en Egbuka, eso ha ejercido más presión sobre Baker Mayfield en el centro, y en ocasiones ha tenido problemas para encontrar objetivos abiertos en el juego aéreo.

El regreso de Godwin seguramente ayudaría en ese aspecto. No sólo es fantástico a la hora de abrirse en los tres niveles del campo, sino que él y Mayfield tienen una fuerte relación que ha ayudado a generar algunos números llamativos en el pasado. Si bien es cuestionable que Godwin juegue en la Semana 12, informes recientes indican que es bueno para ir.

«Un cuerpo de receptores devastado está esperando el regreso de Chris Godwin después de volver a lesionarse el peroné que se fracturó la temporada pasada en la Semana 5 contra los Seahawks. Dos fuentes de la liga dicen que se espera que regrese para ‘Sunday Night Football'», informó Dianna Russini de The Athletic.

Buccaneers buscan romper la reciente racha de derrotas en la semana 12

Incluso con su reciente racha de derrotas, los Bucs todavía se mantienen en el primer puesto de su división, pero parece que los Panthers podrían ofrecerles una competencia seria en el futuro. Además de su situación de lesiones, tampoco ayuda que Tampa Bay haya enfrentado un desafío difícil de oponentes últimamente.

Las cosas no se les pondrán más fáciles en la Semana 12 con los Rams en su agenda. Los Ángeles acaba de lograr una gran victoria sobre los Halcones Marinos de Seattle en la Semana 11, y parece que este equipo puede ser el principal contendiente en la NFC actualmente. Ésa es una de las principales razones por las que el inminente regreso de Godwin es tan importante, incluso si necesita que lo incorporen a la acción. Dado que este juego se llevará a cabo el Sunday Night Football, el inicio está programado para las 8:20 pm ET.