Sia, Kathy Griffin, Amber Ruffin y más fotos de celebridades de la fiesta Out100

Kathy Griffin fue honrada el viernes por la noche por la revista Out como Defensora del Año de la comunidad LGBTQ+.

La estrella de “My Life on the D-List” recibió el premio de manos de Sia durante la fiesta Out100 en Sia en nya Studios West en Los Ángeles. «Ella es mi amiga, es una excelente persona y me salvó la vida», dijo la cantante, antes de darle una serenata a Griffin con su himno de empoderamiento «Unstoppable».

Griffin agradeció a la comunidad queer por estar a su lado incluso cuando fue “cancelada” siguiéndola choque con Donald Trump. «Había un término en mi época llamado f—hag: dijo Griffin. «Ya no diremos la palabra maricón, pero, cariño, soy la bruja OG. Los conozco a todos ustedes. Volvemos. Tenemos una relación”.

Continuó diciendo: «Me siento muy honrada de ser Defensora del Año porque somos una comunidad. Este es un momento difícil, así que tengo que decirles que, por favor, participen lo más políticamente posible. Por favor. Es muy importante porque me preocupo por ustedes y me preocupa un Estados Unidos donde puede que ni siquiera sea seguro caminar por la calle siendo una persona gay».

Niecy Nash-Betts aceptó el premio Icon a través de un mensaje de video después de que no pudo presentarse en persona porque estaba filmando en Atlanta. La estrella de “Boots”, Miles Heizer, también fue reconocida como uno de los homenajeados de Out100.

