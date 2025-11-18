En la COP30 de la ONU, Bhupender Yadav dice que el cambio climático es real, India presentará NDC







India presentará su versión revisada Contribución determinada a nivel nacional (NDC) para el período 2035 para diciembre, dijo el lunes el ministro de Medio Ambiente, Bhupender Yadav, al tiempo que pidió a las naciones desarrolladas que alcancen objetivos netos cero mucho antes de sus plazos actuales. Al dirigirse aquí al segmento de alto nivel de la cumbre climática COP30, Yadav dijo que el cambio climático era «real e inminente», impulsado por patrones insostenibles de crecimiento y desarrollo.

En un programa separado en la COP30, subrayó la necesidad de asociaciones globales para acelerar la transición industrial y anunció proyectos internacionales centrados en la creación de valor a partir de subproductos industriales. «Los países desarrollados deben alcanzar el cero neto mucho antes de las fechas previstas actuales, cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 9.1 del Acuerdo de París y proporcionar financiación climática nueva, adicional y concesional, estimada en billones de dólares», dijo.

La implementación de los objetivos climáticos debe ser adecuada, accesible y asequible, y libre de barreras restrictivas de propiedad intelectual, añadió. «Que la comunidad global recuerde esta COP como una de implementación y cumplimiento. Al mirar hacia adelante, que la próxima década sea de implementación, de resiliencia y de responsabilidad compartida, una década que una al mundo en el espíritu de una tierra, una familia y un futuro», añadió.

Hablando del objetivo de la India, Yadav dijo que el recién lanzado Misión nuclear y la Misión Hidrógeno Verde aceleran aún más el camino del país hacia Net Zero para 2070. «También publicaremos nuestras NDC revisadas hasta 2035 y el primer Informe Bienal de Transparencia», añadió. En respuesta a preguntas sobre la demora en la presentación de la NDC, Yadav dijo a los periodistas que los procesos internos, incluida la aprobación del Gabinete, estaban en marcha. `Hemos hecho una declaración de que lo publicaremos pronto. Será en diciembre”, añadió.

Las NDC son planes climáticos nacionales en virtud del Acuerdo de París que establecen objetivos para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático, guiando los esfuerzos globales para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. Los países deben presentar este año su tercera ronda de NDC, denominada «NDC 3.0», para el período 2031-2035. La mayoría de las naciones ya presentaron sus NDC revisadas antes del inicio de la COP30.

Yadav también se reunió con el Secretario de Estado de Seguridad Energética y Net Zero del Reino Unido, Edward Miliband, al margen de la cumbre COP30 y discutió varios temas relacionados con el clima. «Mantuve un compromiso muy significativo con el Secretario de Estado de Seguridad Energética del Reino Unido y Net Zero, el Sr. Edward Miliband, al margen de la COP30 en Belem hoy», dijo en una publicación en X.

Ambas partes enfatizaron la importancia del multilateralismo y también deliberaron sobre asuntos críticos de la agenda relacionados con COP30 con especial atención a la transferencia de tecnología, el financiamiento climático y la transparencia, dijo Yadav. Al inaugurar una sesión del Grupo de Liderazgo para la Transición de la Industria (LeadIT) como copresidente de la Cumbre COP30, el ministro dijo: «Esta mesa redonda se lleva a cabo en un momento crítico en el que el mundo celebra el décimo aniversario del Acuerdo de París y ahora tenemos que pasar del establecimiento de objetivos a la implementación», añadió.

Informó a la reunión que desde su lanzamiento, LeadIT ha crecido hasta contar con 18 países miembros y 27 empresas, elevando con éxito la transición industrial en la agenda climática global, apoyando hojas de ruta de transición, mejorando la transparencia en los esfuerzos globales de descarbonización y construyendo plataformas para el intercambio de conocimientos. «Hoy nos complace dar la bienvenida a SKF como el miembro más nuevo de la plataforma. El intercambio de tecnología seguirá siendo fundamental para lograr los objetivos globales de desarrollo sostenible», afirmó Yadav.

Instó a los países, industrias y socios internacionales a intensificar la cooperación y los invitó a unirse a LeadIT para acelerar la transición industrial. «Los esfuerzos colectivos ayudarán a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y crear un futuro sostenible para las generaciones venideras», añadió. El ministro señaló que se han logrado avances en el marco de la Plataforma de Transición Industrial (ITP), creada gracias a la financiación conjunta de India y Suecia.

Dijo que 18 industrias e instituciones de investigación de India y Suecia pronto iniciarán proyectos que involucran la creación de valor a partir de subproductos y gases industriales, captura y utilización de carbono, inteligencia artificial para la optimización de procesos, electrificación y calefacción industrial basada en hidrógeno. Durante su discurso en el segmento de alto nivel, Yadav dijo que la COP-30 marca una década desde la Acuerdo de Paríslo cual es un hito para evaluar la determinación colectiva del mundo.

«Nos ha recordado que el cambio climático ya no es una manifestación lejana, sino real e inminente. El crecimiento y el desarrollo insostenibles han puesto a la madre tierra en una profunda tensión», afirmó. Informó al organismo de la ONU que, en línea con los objetivos del Acuerdo de París en materia de conservación y desarrollo de sumideros y reservorios de carbono, se plantaron dos mil millones de plantas en todo el país bajo una iniciativa liderada por la comunidad en sólo 16 meses.

«Es de hecho un testimonio del poder de las acciones climáticas colectivas… India ha demostrado con éxito que el desarrollo y la gestión ambiental pueden avanzar en conjunto. La intensidad de las emisiones de la India ha disminuido en más del 36 por ciento desde 2005», añadió. La capacidad energética de la India basada en combustibles no fósiles se sitúa en alrededor de 256 gigavatios (GW), más de la mitad de su capacidad eléctrica instalada total, logrando un objetivo de NDC cinco años antes de lo previsto, dijo Yadav.

«Iniciativas como la Alianza Solar Internacional y la Alianza Global de Biocombustibles se han convertido en plataformas globales para promover energía limpia y asequible», añadió. Negociadores de más de 190 países asisten a la Conferencia anual de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). COP30 en Belem, en la región amazónica de Brasil, del 10 al 21 de noviembre.

Al apreciar al país anfitrión, Yadav dijo: «En nombre de la India, extiendo un cálido saludo al Gobierno de Brasil y al pueblo de Belem por albergar la COP30 en el corazón del Amazonas, un símbolo vivo de la riqueza ecológica de nuestro planeta».

