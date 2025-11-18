Pekín, VIVA – Gobierno Porcelana Seguiremos protestando enérgicamente hasta Japón retirar la declaración Primer ministro Sanae Takaichi acerca de Taiwánlo que se considera viola los compromisos diplomáticos y desencadena tensiones regionales.

«Con respecto a la declaración errónea del primer ministro Takaichi, China ha presentado y seguirá presentando una enérgica protesta y una gestión ante Japón, solicitando una corrección y retractación inmediatas», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, en una conferencia de prensa en Beijing el lunes 17 de noviembre de 2025.

Takaichi dijo anteriormente que el uso de la fuerza militar por parte de China contra Taiwán podría «amenazar la supervivencia de Japón» y se negó a retractarse de sus comentarios.

Se considera que esta declaración allana el camino para que Japón implemente el derecho a la autodefensa colectiva, a pesar de que la constitución rechaza la guerra. Japón podría potencialmente apoyar a Estados Unidos si China bloqueara a Taiwán o aumentara la presión militar.

China convocó al embajador japonés Kenji Kanasugi el 13 de noviembre para presentar objeciones formales. Además de las protestas diplomáticas, China también hizo un llamamiento a sus ciudadanos para que evitaran viajar a Japón y reconsideraran sus planes de estudio, citando el aumento de los crímenes contra ciudadanos chinos y el discurso antichino extremo en Japón.

«La advertencia está completamente justificada», afirmó Mao. Acusó la declaración del Primer Ministro Takaichi de «erosionar los fundamentos políticos de las relaciones entre los dos países y envenenar la opinión pública».

China exige a Japón cumplir con cuatro documentos políticos que desde 1972 han sido la base de las relaciones bilaterales, incluido el reconocimiento de que Taiwán es parte de la República Popular China.

Mao enfatizó que el Primer Ministro chino Li Qiang no tenía planes de reunirse con Takaichi en la Cumbre del G20 que tuvo lugar en Johannesburgo los días 22 y 23 de noviembre. «Una reunión con el líder japonés no está en la agenda», afirmó.

En medio de las tensiones entre los dos países, el director general de la Oficina de Asia y Oceanía de Japón, Kanai Masaaki, voló a China el lunes. Se espera que enfatice que el Primer Ministro Takaichi no ha cambiado la posición de Japón como se indicó en el comunicado conjunto de 1972, de modo que Japón continúe reconociendo a la República Popular China como el único gobierno legítimo.