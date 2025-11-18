La IA se está volviendo más masiva, se están formando pequeños laboratorios

Jacarta – Usuarios de Internet en Indonesia según datos de la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet de Indonesia (APJII) este año alcanzó el 80,66 por ciento o 229,4 millones de personas.

Más de 140 millones de ellos son usuarios de Internet que interactúan activamente en las redes sociales. Esto es a la vez un potencial y un desafío para aumentar la alfabetización en la difusión de información en el ámbito digital.

En respuesta a esto, el Ministerio de Comunicación y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación) ejecutar sistemáticamente programas de alfabetización digital para mejorar las capacidades digitales de las personas.

El enfoque actual del programa de alfabetización digital está dirigido a desarrollar habilidades prácticas e independencia en el uso de la tecnología.

«El gobierno continúa ejecutando un programa de alfabetización digital para mejorar las habilidades digitales de las personas», dijo el jefe del Equipo de Gestión de Comunicaciones Estratégicas del Gobierno del Ministerio de Comunicación y Educación Superior, Hastuti Wulannningrum, el martes 18 de noviembre de 2025.

Por esta razón se formó la Comunidad de Información Comunitaria (KIM) como una institución de servicio público que se gestiona y orienta a la comunidad para servicios de información y empoderamiento.

KIM fue desarrollado y desarrollado directamente por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología como un socio estratégico para difundir información veraz, incluyendo la superación de bulos en la sociedad.

“El papel de KIM es muy relevante, especialmente para la Generación Z. No se trata sólo de distribuir información, sino pequeño laboratorio «a nivel de aldea o subdistrito, donde la gente aprende a clasificar, discutir, probar y luego aplicar la información en acciones reales», dijo.

Según él, las estrategias de comunicación continúan actualizándose para adaptarse a las necesidades de la comunidad. Que actualmente todo el mundo tiene potencial para convertirse en creador de contenidos o periodista.

«Estas condiciones hacen que la comunicación sea un aspecto importante para difundir información precisa al público», afirmó.

En la misma ocasión, la activista de alfabetización digital Mira Sahid explicó los cuatro pilares relacionados con la alfabetización digital que consisten en Capaz, Seguro, Cultural y Ético (CABE).

A través de un enfoque de alfabetización digital con el pilar CABE, las personas pueden obtener una comprensión más clara del uso de la tecnología.

También destacó los desafíos del desarrollo de la alfabetización digital que aún no se han resuelto en medio de la exposición de la tecnología de inteligencia artificial (AI) apareció masivamente.

Según él, la tecnología no fue creada para destruir, sino como una herramienta que puede acompañar las actividades digitales.

«Las redes sociales son vistas como una pequeña ventana que muestra la identidad de una persona, por lo que se invita a las personas a trabajar juntas para cuidar el espacio digital para que siga siendo saludable y útil», explicó.