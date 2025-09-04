La demanda de la manifestación ha sido escuchada por el presidente Prabowo, si todo está lleno de molestias.

Yakarta, Viva – Asesor Especial del Presidente Campos políticos y de seguridad, Wiranto dijo todo demanda que fue transmitido por la comunidad a través de la acción demostración Ha sido escuchado por el presidente indonesio Prabowo Subianto.

Leer también: PUAN: Todas las facciones acordaron detener la asignación a domicilio de los miembros del DPR



Wiranto afirmó, Prabowo siempre escuchaba solicitudes o demandas de la comunidad.

«Lo que los manifestantes solicitan los manifestantes ciertamente siempre se escuchan siempre por el presidente. El presidente también es lo más posible para escuchar eso, luego cumplir lo que se le pregunta», dijo Wiranto a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Leer también: Wiranto atracó a Prabowo en el palacio, discutiendo qué?



Aun así, Wiranto dijo que no todas las demandas hechas podrían ser cumplidas simultáneamente por el presidente Prabowo. También le pidió al público que presentara todas las decisiones al presidente Prabowo.

«Ciertamente no se cumplen simultáneamente, si todas las solicitudes se cumplen también también. Por lo tanto, por supuesto, solo se lo damos al presidente», explicó.

Leer también: Denny Sumargo usa una foto roja-blanca, ¿por qué no Pink-Green?



«Lo que sé es que está muy preocupado, muy escuchado y receptivo a lo que la gente espera», continuó.

Para obtener información, la ola de las aspiraciones de las personas se emergió en las redes sociales a través de cargas tituladas «17+8 las demandas de las personas». La lista de demandas fue ampliamente distribuida por los ciudadanos después de una serie de manifestaciones en varias ciudades.

La demanda incluso fue acompañada de una fecha límite, a saber, el 5 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

Reclamos en 1 semana

Las siguientes son demandas con una fecha límite de 1 semana el 5 de septiembre de 2025:

Deberes del presidente Prabowo

-Ise TNI de la seguridad civil y asegúrese de que no haya criminalización de los manifestantes.

-La forma del equipo de investigación independiente del caso Affan Kurniawan, Umar Amarudin, así como todas las víctimas de la violencia de las autoridades durante la demostración del 28-30 de agosto con un mandato claro y transparente.

Deberes de DPR

-Free para aumentar los salarios/ asignaciones para los miembros del DPR y cancelar nuevas instalaciones (incluida la jubilación)

-Publicación de transparencia presupuestaria (salario, subsidios, casas, instalaciones de DPR)

-Encenerse la Junta Honoraria de la Cámara de Representantes verifique a los miembros problemáticos (incluida la investigación a través del KPK)

Deberes del Presidente del Partido Político

-Los gatitos o imponen sanciones estrictas a los cuadros de DPR poco éticos y desencadenan la ira pública.

-La compromiso de la parte anotado con el lado de la gente en medio de una crisis.

-El involucrar a los cuadros en la sala de diálogo público con estudiantes y sociedad civil.

Deberes de Polri

-El lanzamiento de todos los manifestantes detenidos

-Los actos de detención de la violencia policial y obedecer el SOP del control masivo que ya está disponible

-La captura y proceso legal de transparencia y comandantes que realizan y ordenan actos de violencia y violan los derechos humanos

TNI deberes

-Ot Regreso al cuartel, deje de participar en seguridad civil

-Y disciplina interna para que los miembros del TNI no se hagan cargo de la función de la Policía Nacional

-Tni Compromiso público de no ingresar a la sala civil durante la crisis democrática

La tarea del Ministerio de Sector Económico

-Encenciar salarios dignos para toda la fuerza laboral (incluidos, entre otros, maestros, trabajadores, trabajadores de la salud y socios de OJOL) en toda Indonesia

-Aspente un paso de emergencia para evitar despidos masivos y proteger a los trabajadores contractuales

-Apenado diálogo con sindicatos para soluciones mínimas de salario y subcontratación

Reclamaciones en 1 año

Las siguientes son demandas con una fecha límite de 1 año, a saber, el 31 de agosto de 2026:

Parlamento de limpieza y reforma masiva

Realizar una auditoría independiente anunciada al público. Eleve el estándar de requisito previo de los miembros del DPR (rechazar el corruptor anterior) y establecer KPI para la evaluación del rendimiento. Erique el tratamiento especial: jubilación de por vida, transporte especial y escolta, y impuestos a los que APBN

Reforma de los partidos políticos y el fortalecimiento de la supervisión ejecutiva

Los partidos políticos deben publicar sus primeros estados financieros este año, y el DPR debe garantizar que las funciones de la oposición

Organizar un plan de reforma fiscal más justa

Reconsidere el equilibrio de la transferencia APBN del centro a la región; Cancelar planes para aumentar los impuestos que carguen a las personas y organicen un plan de reforma fiscal más justa.

Terminar y defender la ley de privar a los activos corruptos

El Parlamento debe aprobar inmediatamente el proyecto de ley de privación de activos durante la sesión de este año para demostrar un compromiso serio de erradicar la corrupción, acompañado de fortalecer la independencia del KPK y la ley de corrupción.

Reforma y sistema de liderazgo en la policía a profesionales y humanistas

El DPR debe revisar la ley policial. Descentralización de las funciones policiales: orden público, seguridad y tráfico dentro de los 12 meses como el primer paso.

El TNI regresa al cuartel, sin excepción

El gobierno debe revocar el mandato de TNI de proyectos civiles como la agricultura a gran escala este año, y el DPR debe comenzar a revisar la ley TNI.

Fortalecimiento de los derechos humanos de Komnas e instituciones de supervisión independientes

El DPR debe revisar la ley de Komnas Ham para expandir su autoridad a la libertad de expresión. El presidente debe fortalecer al Defensor del Pueblo y Kompolnas

Revisar las políticas económicas y del sector laboral

Revisión seria de las políticas y prioridades económicas de PSN mediante la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Evaluación de la ley de Ciptakerja que agita a las personas, especialmente a los trabajadores, la evaluación de la auditoría de gobernanza y entre bumn