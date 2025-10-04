Segundos de camiones volquete se quedan libres de la carretera de peaje Tangerang-Merak, 5 personas son víctimas

Serang, Viva – La policía reveló que había cinco personas víctima en el volcado camión Cual inmersión libre de segmentos Tol Tangerang – Merk, precisamente km 73 en dirección a Merak, al camino arterial de Kaligandu, Ciudad de Serang.

«La víctima fue gravemente herida por 1 persona, una lesión menor de 4 personas. Todos habían sido evacuados al hospital», dijo el jefe de la Unidad de Control de Tráfico de la Policía de la Ciudad de Serang, IPDA Dedi Yuanto, sábado 4 de octubre de 2025.

Explicó que se informó que el camión volquete numerado B-9235-KIS había perdido el control y la caída libre hasta que se estrelló contra varios vehículos y usuarios de la carretera. El accidente comenzó cuando el camión conducido por AA (43) condujo de Tangerang a Merak. Al llegar a la ubicación, el camión se mudó del carril 1 al carril 2, pero se sospechaba que el conductor perdió el control.

«El camión luego se estrelló contra el divisor de la carretera de peaje y salió del carril hacia la carretera arterial de Kaligandu», dijo Dedi.

El desafortunado camión golpeó varios otros vehículos, incluido el Carry de Suzuki recogido con Nopol A-8248-To, que fue conducido por la MA (55) con los pasajeros SS (46), así como los motocicletas Yamaha N Max A-2963-AB impulsados ​​por DR (48) con pasajeros VD (53). Un asistente de estacionamiento con las iniciales SM (68) que estaba en el lugar también se convirtió en una víctima.

Como resultado de este accidente, cinco personas sufrieron heridas e inmediatamente fueron trasladados al Hospital Sari Asih Serang para recibir tratamiento médico. Todos los vehículos involucrados sufrieron daños bastante graves.

Dijo que los agentes de la policía de tráfico de la policía de Serang inmediatamente llevaron a cabo la escena del crimen (escena del crimen) regularon el tráfico y evacuaron vehículos para no causar una mayor congestión.

Anteriormente informó, Viral en las redes sociales, una unidad de camiones volquete se llamó Falleball desde la carretera Tangerang-Merak Toll en Yakarta.

Uno de ellos fue publicado una cuenta de Instagram @BANTENRAYA. En la publicación se dice que el accidente ocurrió exactamente alrededor del túnel Kaligandu, la ciudad de Serang, hoy.

«El camión volquete también sucedió a los vehículos debajo o cruzando la vivienda Banten Lestari Taman Serang», dijo en la cuenta, el sábado 4 de octubre de 2025.