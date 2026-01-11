¡En curso! Final de la Supercopa de España Barcelona vs Real Madrid, ¿qué programa de televisión?

Riad, VIVA – Alias ​​de la final de la Supercopa de España Supercopa de España 2026 reúne Barcelona Y real madrid en un acalorado duelo titulado El clásico. Este prestigioso partido ya está en marcha y determinará el Supercampeón de España de esta temporada.

El partido Barcelona vs Real Madrid siempre llama la atención del público del fútbol mundial. La larga rivalidad entre ambos equipos hace que esta Superfinal de España esté llena de prestigio, además de ser un lugar para demostrar la fortaleza de cada equipo a principios de 2026.

El duelo de El Clásico tuvo lugar el lunes 12 de enero a las 02:00 WIB en el estadio Al-Awwal Park, Riad, Arabia Saudita.

Sin embargo, para los fanáticos del fútbol en Indonesia, este duelo de El Clásico no se transmite por la televisión nacional. Aparte de eso, no existe ningún servicio oficial de transmisión en vivo en Indonesia que transmita el partido final del Super Barcelona vs Real Madrid español.

Sin embargo, los fanáticos aún pueden monitorear el progreso del partido en tiempo real a través de sitios que brindan estadísticas y resultados en vivo como Soccerway. Esta plataforma proporciona actualizaciones de puntuaciones, alineaciones de jugadores y progreso de partidos en detalle.

Aparte de eso, la información más reciente sobre los partidos también se puede seguir a través de las cuentas oficiales de redes sociales del Real Madrid y Barcelona, ​​que comparten regularmente actualizaciones de los partidos, momentos destacados de los momentos importantes y resultados finales de los partidos.

Con el estatus de final y el ambiente de El Clásico, el duelo Barcelona-Real Madrid sigue siendo uno de los partidos más esperados incluso sin retransmisión en directo en Indonesia.