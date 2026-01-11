Las calificaciones de los jugadores del Manchester United contra Brighton con dos 4/10, pero Shea Lacey brilla a pesar de la tarjeta roja

Man Utd no ganará ningún título esta temporada después de su eliminación en el primer obstáculo en la Copa Carabao con una derrota en la Copa FA.

Benjamín Sesko se marcha al United (Imagen: )

El Manchester United está fuera de la Copa FA tras caer derrotado por 2-1 ante el Brighton en Old Trafford en el segundo partido de Darren Fletcher.

El United había empezado el partido razonablemente bien, pero fue el Brighton quien se adelantó a los doce minutos. Hubo una defensa descuidada contra los locales, que estuvieron libres por la derecha y no lograron anotar por el centro, con Brajan Gruda dando el toque final.

Gruda se convirtió en el proveedor en la segunda mitad, preparando a Danny Welbeck para su habitual gol contra su antiguo club. Una vez más la defensa fue irremediablemente pobre.

El United recuperó el gol al final del partido, con Benjamin Sesko cabeceando un córner de Bruno Fernandes, pero llegó demasiado tarde para forzar la prórroga. Shea Lacey fue expulsada tarde por una segunda tarjeta amarilla.

Así valoraron los jugadores en Old Trafford:

Senne Lammens: Un momento terrible con el balón en los pies en la primera parte, cuando tuvo suerte de no ser castigado. En cualquier caso, me lo quité bien de encima. 5

Diogo Dalot: Un fallo temprano marcó la pauta. Luchó defensivamente y tomó decisiones equivocadas en el último tercio. Brighton recibió mucha alegría por la derecha del United. 4

Leny Yoro: En tierra de nadie, tanto los goles como su forma se convierten en una gran preocupación. A veces simplemente no está lo suficientemente alerta para afrontar el peligro y no es consciente de lo que sucede a su alrededor. 5

Lisandro Martínez: Realizó tiros de esquina y dos veces estuvo cerca de disparar en el área contraria, pero tuvo problemas con el movimiento de los atacantes del Brighton. 6

Patricio Dorgu: Se mudó a otra posición nueva y merece algo de simpatía por eso, pero defensivamente mediocre. Con ambos goles perdí de vista a Gruda. 5

Manuel Ugarte: Los pases siguen siendo una debilidad importante y el United necesita más de su número 6. Sus días están contados. 4

Kobbie Mainoo: Falta de fútbol esta temporada y a veces falta de ritmo. Amonestado por un desafío un poco perezoso contra Welbeck, pero intentó que las cosas sucedieran. 6

Bruno Fernández: Intentó influir en el juego pero no pudo dar lo mejor de sí. Envía al córner para marcar el gol y al menos intenta dar un buen ejemplo. 6

Montaje de albañil: Luchó con su papel en el lateral derecho. No tuvo impacto desde el punto de vista ofensivo y fue una debilidad defensiva cuando Ferdi Kadıoğlu avanzó. 5

Matheus Cunha: Su buena forma ya parece haber tocado a su fin. Recientemente tuve la oportunidad de dar un paso más, pero no lo hizo y hoy es pobre. 5

Benjamín Sesko: Nuevamente se involucró y obtuvo su parte de oportunidades. Necesita cronometrar mejor sus carreras, pero merece crédito por su ritmo de trabajo y ocupación de los defensores. 6

Suplentes

Shea Lacey: El juego directo por las bandas llevó al United al siguiente nivel y creó una oportunidad para Sesko. Momento de frustración por la segunda amarilla, pero el joven de 18 años merece simpatía y fue despojado. 6

Josué Zirkzee: No tuvo mucha repercusión desde el banquillo y otro partido que pareció pasarle por alto. 6

Harry Maguire: Molestia en el cuadro de oposición. 6

Casemiro: Poco tiempo para causar impacto. 6

Subs no utilizados: Bayindir, Cielo, Malacia, J. Fletcher, T. Fletcher