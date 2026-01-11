El compositor de ‘Los padrinos mágicos’ tenía 63 años

Guy Moon, un veterano Nickelodeon El compositor que trabajó en clásicos de la cadena como “The Fairly OddParents” y “Danny Phantom” murió el jueves en una colisión de tráfico. Tenía 63 años.

La familia de Moon anunció su muerte en un publicación en facebook el viernes.

«Estamos abrumados por el dolor al anunciar el fallecimiento de nuestro querido patriarca, Guy Moon. Murió el jueves por la mañana en una colisión de tráfico», se lee en la publicación. «Nos sentimos singularmente bendecidos de haber podido llamarlo padre y esposo. Mientras estamos juntos en la base de lo que parece ser un dolor insuperable, nos animamos a llorarlo con honor y coraje con las herramientas que nos equipó en su hermosa vida. Ha dejado un legado inconfundible y nosotros, su familia y muchas otras personas cuyas vidas impactó, lo extrañaremos profundamente».

Además de “The Fairly OddParents” y “Danny Phantom”, Moon también trabajó en “Chalk Zone”, “Tak & the Power of Juju”, “Back at the Barnyard”, “Big Time Rush” y “TUFF Puppy” para Nickelodeon. Su trabajo en “The Fairly OddParents” le valió nominaciones al Emmy en 2002, 2003 y 2004 por su excelente música y letras.

Butch Hartman, el cerebro detrás de “The Fairly OddParents” y “Danny Phantom”, lamentó a Moon en su historia de Instagram.

«Aún no tengo palabras porque no hay ninguna que sea lo suficientemente adecuada», escribió. «Pronto haré una declaración. Guy era mi amigo. Mi hermano. Mi familia. Mi corazón está roto.

Otros créditos notables de Moon incluyen programas como los dibujos animados «La familia Addams», «Johnny Test» y «Cow and Chicken», así como películas como «The Brady Bunch Movie» y su secuela de 1996.

Está prevista una celebración de la vida de Moon en Los Ángeles el 7 de febrero. Otra celebración tendrá lugar en su estado natal de Wisconsin en una fecha futura.