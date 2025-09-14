Raditya Dika le dice el nombre del amigo de su hijo, Dae Yong a Jefferson, Emon Star: ¿Es esa marca de CA?

Yakarta, Viva – Komika y escritor Raditya Dika Compartir experiencias interesantes sobre el entorno ambiental de los dos niños que ahora estudian en escuelas internacionales.

En una conversación informal con un cómic Estrella de EmonRadit reveló que sus hijos ahora tienen un ambiente de amistad muy diverso, incluso con amigos que provienen de varios países. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Finalmente, fui a su escuela en escuelas internacionales, los nombres de sus amigos tenían Dae Yong, estaba Jefferson», dijo Radit en Raditya Dika YouTube, citado el lunes de septiembre de 1525.

La declaración fue recibida de inmediato con un típico Bintang Emon que causó risas.

«¿Qué quieres decir? ¿Es esa la marca AC?» dijo Bintang mientras bromeaba.

Radit luego agregó que en la clase del niño, casi todos los estudiantes vinieron del extranjero. De hecho, su segundo hijo, Aksara Asa Nasuidad o conocida conocida ACA, se convirtió en el único estudiante de ciudadanía indonesia.

«ACA es incluso el único indonesio en su clase», explicó Radit.

La situación, según Radit, también hizo que la experiencia de su primera hija, Avis Ava Nasution, sea bastante única. Uno de ellos fue cuando el niño pidió permiso para jugar en la casa de su amigo llamado Dae Yong.

«El Alea acaba de decir ayer: ‘Papá quiero jugar en la casa de Dae Yong el domingo'», dijo Radit, imitando las palabras de su hija.

Inicialmente, pensó que la solicitud era la misma que otros niños que solo querían jugar en la casa de la pareja. Incluso tuvo tiempo de pedirle a su hija que diera una dirección al conductor de la familia. Sin embargo, la realidad que se encontró fue inesperada.

«En Corea resulta. El Dae Yong va a Corea. Nuevamente, Dae Yong se va a casa a Corea», dijo Radit, riéndose.

Al escuchar la historia, Emon Star nuevamente dio una respuesta hilarante.

«Es realmente extraño», dijo, cerrando el chat.