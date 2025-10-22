Emily y Marcello toman Roma

¡Hola Roma! netflix ha lanzado el primer avance e imágenes fijas de la temporada 5 de “Emily en París.” La nueva temporada, que protagoniza lily collins Como Emily Cooper, sigue a la francófila titular mientras comienza un nuevo viaje a través de Roma y París. A juzgar por el tráiler, la nueva temporada mostrará el romance de Marcello y Emily, una aventura en bote, un viaje por carretera y algunas fiestas lujosas.

«El elenco y el equipo de ‘Emily in Paris’ están emocionados de comenzar a filmar la quinta temporada en la Ciudad Eterna», dijo el creador Darren Star a Netflix cuando la quinta temporada comenzó la producción en mayo. «Desde los tejados parisinos hasta las ruinas romanas, estamos ansiosos por compartir hacia dónde nos llevará el próximo capítulo de Emily».

Collins y Franceschini protagonizan junto a los miembros del reparto que regresan, Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) y Lucien Laviscount (Alfie). Se une al elenco de la temporada 5 Minnie Driver, quien interpretará a la Princesa Jane, una amiga real de la jefa de Emily, Sylvie.

Aunque la quinta temporada de “Emily in Paris” comienza en Roma (continuando a raíz del tórrido romance italiano de Emily con Marcello), Star aseguró a los fanáticos que la serie eventualmente regresará a sus raíces parisinas. «Emily va a tener presencia en Roma», dijo Star. «Eso no significa que no vaya a estar en París».

«Marcello es otra aventura completamente diferente que queremos para Emily porque, en última instancia, queremos que Emily pueda tener un mejor equilibrio entre vida laboral y personal», añadió Star. «Queremos que Emily pueda sonreír sin condiciones. Queremos verla más allá de su modo de vacaciones. Y él llega en el momento perfecto».

