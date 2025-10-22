Al vivir en casa con Ahmad Assegaf, la señora Tasya Farasya conoció los problemas desde el comienzo de su matrimonio.

Jacarta – Juicio de continuación del divorcio Tasya Farasya Y Ahmad Assegaf Se celebró nuevamente en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 22 de octubre de 2025, presentando una serie de testigos clave del lado de Tasya para fortalecer la demanda de divorcio que se presentó hace algún tiempo.

Uno de los testigos importantes presentados fue la madre biológica de Tasya Farasya, Alawiyah Alatas o familiarmente llamada Sra. Ala. Su presencia se considera muy crucial porque ha vivido en la misma casa que la pareja desde el comienzo de su matrimonio. ¡Vamos, desplázate más!

Con una posición tan cercana, se dice que Ala conoce de primera mano la dinámica del hogar de su hija con Ahmad Assegaf.

Según Fattah Riphat, uno de los abogados de Tasya, el testimonio de Ala Alatas proporcionó una imagen completa del viaje familiar de su cliente desde el primer día de matrimonio hasta que finalmente se presentó la demanda de divorcio.

«Así que la madre de Ala transmitió las condiciones en casa desde el inicio del matrimonio hasta que se presentó esta demanda, así fue. La madre de Ala tenía una habitación contigua, por lo que la madre de Ala sabía, vio de primera mano las condiciones», explicó Fattah, citando una transmisión en YouTube, el miércoles 22 de octubre de 2025.

El equipo de abogados de Tasya considera que la información proporcionada por su madre es una prueba importante que refuerza todos los argumentos de la demanda, especialmente en lo que respecta a la acusación de malversación de fondos de la empresa por parte de Ahmad Assegaf.

Durante el juicio, se presentaron un total de cinco testigos para proporcionar información que respaldara la posición de Tasya.

Otro abogado, Sangun Ragahdo, enfatizó que todas las pruebas y testimonios eran suficientes para probar el fundamento de la demanda.

«Básicamente, quienquiera que presente un argumento, entonces tenemos que probar nuestro argumento. Así que hubo cinco testigos, en nuestra opinión personal, creemos que los argumentos que presentamos en la demanda están todos cubiertos en base a las declaraciones de los testigos y las pruebas que presentamos», explicó Sangun.

Mientras tanto, la propia Tasya Farasya no estuvo presente en el juicio porque había otorgado plenos poderes a su equipo legal.

Este juicio de divorcio se suma a la larga historia de la familia de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf que ahora está en el centro de atención pública. El testimonio de la madre, que vive en casa desde el inicio del matrimonio, ha despertado cada vez más la curiosidad del público sobre las condiciones reales detrás de la armonía que a menudo se ve en las redes sociales.