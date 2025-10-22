Antiguo video revelado, así es como Hamish Daud superó el conflicto interno con Raisa

VIVA – Una noticia impactante proviene de la pareja. raisa Y Hamish Daud. Se rumorea que la cantante de voz melodiosa está demandando a su marido por el divorcio. Este problema surgió por primera vez en las redes sociales e inmediatamente se convirtió en un tema candente de discusión en varias plataformas en línea. Sin embargo, ninguna de las partes ha emitido ninguna declaración oficial.

En medio de estos rumores, un antiguo vídeo de Hamish Daud ha vuelto a robarse la atención del público. En el vídeo, Hamish habla con Raisa sobre cómo lidiar con los conflictos domésticos. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En un videoclip que circula, Hamish dijo que el conflicto es algo natural en el matrimonio, pero lo importante es cómo la pareja decide resolverlo.

«También debe haber conflicto. Debe haber conflicto y respetamos las percepciones y puntos de vista de los demás», dijo Hamish, citado por YouTube TS Media el miércoles 22 de octubre de 2025.

Hamish enfatizó la importancia de encontrarse en el medio cada vez que surgen diferencias de opinión.

«En lugar de discutir y estar en desacuerdo, siempre tratamos de encontrarnos en un punto medio», continuó.

Incluso dio un ejemplo de un pequeño momento en su casa con Raisa al decidir el nombre de su hija, Zalina.

«Por ejemplo Zalina. Quería decir que su nombre era Zali, Yaya (Raisa) quería Ailina. Así que al final nos comprometimos y se convirtió en Zalina», dijo Hamish con una sonrisa.

Para Hamish, el compromiso es la clave para una relación sana y placentera. Cree que cada decisión tomada en conjunto producirá mejores ideas que las decisiones unilaterales.

«Al final, fue una mejor idea que cualquiera de nosotros solo. Estamos juntos, y eso es también lo que hace que la relación sea dinámica y divertida», dijo.

Algunos fans también esperan que la pareja, que se casó el 3 de septiembre de 2017, pueda resolver bien sus problemas. De este matrimonio, los dos fueron bendecidos con una hija llamada Zalina Raine Wyllie, que nació en febrero de 2019.

Hasta el momento, ni Raisa ni Hamish Daud han proporcionado un comunicado oficial sobre la noticia de su divorcio.