5 datos sobre Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, enemigo de Donald Trump

Nueva YorkVIVA – Se crea una nueva historia en Estados Unidos. Joven político del Partido Demócrata, Zohran Mamdanifue elegido oficialmente como el 111º alcalde de Nueva York en las elecciones generales celebradas el martes 4 de noviembre de 2025. Derrotó a dos grandes nombres, a saber, el ex gobernador Andrew Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.

Con esta victoria, Mamdani hizo historia como el primer y más joven alcalde musulmán en dirigir la ciudad metropolitana más grande de Estados Unidos.

Mamdani, un socialista demócrata de Queens de 34 años, obtuvo más del 50 por ciento de los votos, por delante del 40 por ciento de Cuomo y el 7 por ciento de Sliwa.

Esta victoria se produjo en medio de una ola de éxitos del Partido Demócrata en varios estados, fortaleciendo la posición del partido azul de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Aquí cinco datos interesantes sobre Zohran Mamdani, una figura que ahora no sólo está haciendo historia, sino que también provoca ira. Donald Trump.

1. El primer y más joven alcalde musulmán de Nueva York

La euforia por la victoria de Mamdani se sintió en el Brooklyn Paramount, donde miles de sus seguidores aplaudieron cuando Associated Press anunció los resultados oficiales. Se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York y el primer alcalde nacido en el sur de Asia en la historia de Estados Unidos.

Anteriormente, el cargo de alcalde lo ocupaba Eric Adams, quien se retiró de la carrera en septiembre. Aunque inicialmente no era una figura política popular, el mensaje de Mamdani sobre asequibilidad y justicia social resonó fuertemente entre los votantes jóvenes y de clase trabajadora.

El programa incluye congelar los alquileres, autobuses gratuitos, un aumento del salario mínimo a 30 dólares la hora y mayores impuestos para los ciudadanos más ricos. Con el apoyo de pequeñas donaciones y voluntarios de base, la campaña de Mamdani creció rápidamente hasta desbancar a Cuomo por 13 puntos en las primarias demócratas.

2. Atrévete a burlarte de Donald Trump

En su discurso de victoria en Brooklyn, Mamdani se mostró valiente e insultó directamente al presidente estadounidense Donald Trump.

«Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer», afirmó con firmeza.

Continuó: “Entonces, Donald Trump, ya que sé que estás mirando, tengo cuatro palabras para ti: ‘Sube el volumen’”.