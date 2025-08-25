Relacionado con la razón por la cual Pratama Arhan presentó una demanda por divorcios, esta es la respuesta al tribunal religioso

VIVA -Secretamente Pratama Arhan solicitó el divorcio a su esposa, Azizah salsha en la corte religiosa Tigaraksa Tangerang. El jugador de fútbol resultó haber solicitado la demanda por divorcios desde el 1 de agosto de 2025.

Basado en la declaración de un portavoz de la Corte Religiosa Tangerang Tigaraksa, Sholahuddin, la primera sesión de divorcio de Pratama Arhan y Azizah Salsha, tuvo lugar desde el 11 de agosto de 2025. Mientras que hoy, en el segundo juicio, el Tribunal otorgó la demanda de divorcio presentada por el jugador del equipo nacional.

«Se ha decidido (divorciado) sin la presencia del acusado», dijo citado del Cumicumi Indigo YouTube Show, el lunes 25 de agosto de 2025.

Aunque ha sido divorciado por el panel de jueces, pero aún no oficialmente oficial. Esto se debe a que todavía está esperando que se lea la promesa de divorcio en el juicio. Todavía hay unos 14 días si más tarde del acusado desea presentar una resistencia.

«Todavía no (legítimo), esto se otorga para leer la promesa. Si el divorcio del divorcio significa que habrá pronunciación, (compromiso) es una de las ejecuciones. Solo se le permite divorciarse del divorcio, diga la promesa.

Mientras tanto, relacionado con la razón por la cual Pratama Arhan solicitó el divorcio a la esposa con la que se casó en agosto de 2023. Sholahuddin no dijo mucho, mencionó este material del panel de jueces. Esto significa que solo los jueces saben la razón por la cual Pratama Arhan solicitó el divorcio a su esposa.

«La razón está en la Asamblea. No podemos transmitir el material cuáles son las razones. No sabemos eso. Ese es el material, es un juez quien tiene la autoridad», dijo.