





El depuesto primer ministro de Bangladesh Jeque Hasina Fue condenada el lunes a muerte en rebeldía por un tribunal especial por “crímenes contra la humanidad” cometidos durante las protestas generalizadas contra su gobierno en julio del año pasado. Hasina, de 78 años, que vive en India desde que su gobierno fue derrocado el 5 de agosto del año pasado, fue sentenciada por el Tribunal de Crímenes Internacionales (ICT-BD).

El ICT también condenó a muerte en ausencia al ex ministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal y al ex inspector general de policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun, quien se convirtió en testigo estatal, a cinco años de prisión en el mismo caso. Mientras tanto, Hasina, desafiante, acusó que el fallo había sido dictado por un «tribunal amañado» establecido y presidido por un «gobierno no electo y sin mandato democrático».

“Niego rotundamente las acusaciones que se han hecho en mi contra en el TIC”, afirmó en un comunicado. «Son parciales y tienen motivaciones políticas. En su desagradable llamamiento a la pena de muerte, revelan la intención descarada y asesina de figuras extremistas dentro del gobierno interino de derrocar al último primer ministro y anular el mandato». Liga Awami.«

Bangladesh instó a la India a extraditar inmediatamente a la primera ministra destituida, Sheikh Hasina, y a Kamal, horas después del veredicto. Dijo que la India estaba obligada a hacerlo en virtud de un tratado de extradición. El Ministerio de Asuntos Exteriores respondió diciendo que la India ha tomado nota del veredicto y sigue comprometida con los mejores intereses del pueblo de Bangladesh.

