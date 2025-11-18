Las casas de empeño y BSI tienen dificultades para conseguir existencias de oro; pronto se emitirá una regla de derechos de exportación del 15 por ciento

Jacarta – El Ministerio de Finanzas reveló que el Ministro de Regulación de Finanzas (PMK) derechos de exportación que no es se publicará pronto. Considerando que esta política es un mandato de la Ley Presupuestaria de 2026 y tiene como objetivo satisfacer las necesidades nacionales

Lea también: La respuesta informal de Bumi Resources Mineral en medio del discurso sobre los impuestos a las exportaciones de oro y plata



Director General de Estrategia Económica y Fiscal, Ministerio de Hacienda (Ministerio de Finanzas) Febrio Kacaribu reveló que los ministerios e instituciones pertinentes acordaron el monto de los derechos de exportación de oro del 7,5 por ciento al 15 por ciento para fortalecer los ingresos estatales y río abajo estos productos básicos.

«Además de nuestro impulso para el downstreaming, para las fundiciones, también vemos que el ecosistema para los lingotes bancarios ha comenzado a construirse y el público ha recibido los beneficios, pero necesitamos crear más liquidez de oro en el país», dijo en una reunión con la Comisión XI de la RPD de RI en Yakarta, citado el martes 18 de noviembre de 2025.

Lea también: Precio del oro de hoy, 17 de noviembre de 2025: Antam Shiny, los productos globales varían



Febrio dijo que la demanda de oro por parte del público con fines de inversión a través de PT Pegadaian y PT Bank Syariah Indonesia (BSI) es actualmente muy alta. Sin embargo, ambos tuvieron dificultades para cumplir con esta solicitud.



Director General de Estrategia Económica y Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu, cuando se reunió en la zona de Kebon Sirih, en el centro de Yakarta, el martes 8 de julio de 2025 Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Lea también: Precio del oro de hoy, 15 de noviembre de 2025: los productos Antam caen el fin de semana



«Es bastante difícil para ellos (Pegadaian y BSI) conseguir oro en este momento. A pesar de que nosotros (Indonesia) somos (el país con) las cuartas reservas (de oro) del mundo», dijo.

Con esta política de derechos de exportación, el gobierno espera que queden más suministros de oro en el país, de modo que pueda aumentar la liquidez y crear un mayor valor agregado para el pueblo indonesio.

Febrio dijo que la implementación de este deber está en consonancia con el impulso para buscar ingresos estatales potenciales a partir de los precios de las materias primas del oro, que actualmente son altos. Dijo que el precio internacional del oro se disparó a más de 4.000 dólares estadounidenses (66,89 millones de rupias, tipo de cambio de 1 dólar estadounidense = 16.722 rupias) por onza troy (onza troy) en el cuarto trimestre de 2025.

Dijo que el proyecto de Reglamento del Ministro de Finanzas (RPMK) sobre derechos de exportación de oro se impondría al oro procesado en forma de doré, gránulos, barras fundidas y barras acuñadas.

El importe de la tarifa se diseñará progresivamente para fomentar el downstreaming y capturar beneficios inesperados del aumento de los precios del oro (beneficio extraordinario), según la propuesta del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM).

Cuando el precio del oro está entre 2.800 y 3.200 dólares estadounidenses por onza troy, el derecho de exportación aplicado a los productos doré y granulados es del 12,5 por ciento, las barras fundidas del 10 por ciento y las barras acuñadas del 7,5 por ciento.