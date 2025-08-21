El título de WIP de la Industria Sanfic de la Industria disfruta de los lazos con el Dramedy ‘Puan’

Industria sanfica Título de WIP «Bagman» («ValiJero») cuenta con varios lazos con el elogiado drama 2023 «Dama. » El director argentino, Esteban Trivisonno, fue subdirector del co-helmer de «Puan» Benjamín Nashtat, que ha abordado «Bagman» como productor asociado. Festival de cine de San Sebastián y múltiples cóndores de plata argentina, entre otros.

«Bagman» se realizó a pesar de los desafíos que enfrentan los cineastas independientes en Argentina, dados los recortes en la financiación institucional. «En respuesta a la crisis actual en nuestra industria, estamos explorando nuevas formas y modelos de producción», dijo su productor Agustin del Carpio, quien dice que su estrategia actual es priorizar las redes de construcción que abarcan estados y regiones, utilizando mecanismos de financiamiento localmente impulsados ​​como un apoyo fundamental.

«Por eso, con ‘Bagman’, estamos buscando activamente socios internacionales que puedan contribuir a esta estrategia más amplia de coproducción y divulgación global», agregó.

PIC se centra en Pedro, de 35 años, un adicto a la cocaína en recuperación, que raspa haciendo entregas callejeras. Ofreció un trabajo moviendo cuatro maletas en una semana, se vuelve a usar la cocaína con un amigo a pesar de asistir regularmente a un grupo de apoyo de adicciones.

Filmado en B&W, la película corta entre sesiones de terapia y entrega a través de una ciudad dura e implacable. Trivisonno lo describe como «una oda al accidente de vida marcado por el dolor y la ira, un viaje hacia una ciudad sombría que rápidamente se convierte en un laberinto voraz».

El drama fue filmado en febrero el año pasado con un elenco dirigido por Manuel Melgar, María Alché, Claudia Cantero, Juan Ignacio Cane y Nicolás Méndez.

Ahora en la fase de edición, la película participó en el mercado del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer). De lo contrario, no siguió la vía de desarrollo estándar a través de laboratorios o consultorías de guiones, dijo Del Carpio. «Decidimos avanzar a través de un modelo de producción colaborativo y autogestionado, como una forma de resistir, responder de manera creativa y explorar formas alternativas de hacer películas», explicó, y agregó que «su urgencia estaba directamente relacionada con el desmantelamiento de las políticas culturales públicas y los ataques políticos en el sistema de financiación cinematográfica de Argentina».

Archipiélago Cooperativa de Argentina es un coproductor. El proyecto todavía está buscando asociaciones para la etapa de postproducción y explorando oportunidades con agentes de ventas internacionales.

«Esperamos que ‘Bagman’ pueda estar disponible en plataformas de transmisión en el futuro cercano. Creemos que es una película que podría resonar con el público global», dijo Del Carpio.

A pesar de los desafíos que enfrentan las películas independientes en la distribución local, tiene fe en el público fuera de las principales capitales: «Vemos una fuerte respuesta de la audiencia en los festivales de cine regionales. La gente está ansiosa por verse en la pantalla, escuchar sus propios acentos y reconocer sus calles y paisajes».