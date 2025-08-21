El favorito de los fanáticos de los Chiefs se fijó como un corte de la lista sorpresa a pesar del comercio

El Jefes de Kansas City tomó su primera gran decisión en el receptor abierto antes de los recortes de la lista la próxima semana, intercambiando a Skyy Moore a los San Francisco 49ersPero según un veterano reportero de KC Beat, el favorito de los fanáticos WR/Returner Nikko Remigio Puede que no haga el equipo a pesar de eso.

El 18 de agosto, KSHB 41 El escritor Beat Nick Jacobs predijo que tanto Moore como Remigio terminarían siendo cortados. Él vinculó a Remigio como candidato al equipo de práctica si pasa por las exenciones, y hizo que los jefes se movieran desde Moore por completo (lo que hicieron el 20 de agosto a través del comercio).

No hace falta decir que Jacobs no cree que la partida de Moore tenga ningún impacto en la creación de Remigio.

«[Rashee] Línea de tiempo de suspensión de Rice obliga a los jefes a mantener siete [wide receivers] Al principio «, Jacobs proyectó antes del final de pretemporada».[Tyquan] Es probable que Thornton sea el sexto receptor. Es solo una cuestión de [Jason] Marrón o Remigio «.

«Brownlee le da a los jefes un elemento [Patrick] Mahomes No ha tenido en la zona roja con su capacidad para elevar los fades y el tiempo de retroceso perfectamente «, continuó el periodista. Agregando:» La química entre esos dos ha sido difícil de ignorar «.

En cuanto a Remigio, Jacobs señaló que su «impacto proviene de su capacidad para devolver el fútbol».

Concluyó que «si los Jefes pueden encontrar un mejor regresador en Thornton, [Jalen] Realista o [Brashard] HerreroEntonces Remigio tendrá dificultades para subir a los 53 «.

Nikko Remigio debe demostrar que está un paso por encima de las opciones alternativas de retorno de los Chiefs en el final de pretemporada

Como Jacobs se presentó, la única oportunidad real de Remigio para hacer del equipo es el principal regresador. No es un receptor abierto lo suficientemente fuerte como para competir con los gustos de JuJu Smith-SchusterReales, Thornton e incluso Brownlee de lo contrario.

Entonces, echemos un vistazo a los números de regreso en lo que va del verano.

Con Moore fuera de la escena, los Chiefs todavía tienen siete jugadores que han probado en patadas de salida y despeje regresan durante las dos primeras salidas de pretemporada. Son Remigio, Reales, Smith, Thornton, esquinero Nohl Williamsy novato no reclutado WRS Jimmy vacaciones y Key’shawn Smith.

De los siete, solo dos han tomado retornos de despeje (Brashard Smith y Thornton), aunque sabemos que Remigio también tiene experiencia en esa área.

A continuación se encuentran el resultados tempranosCon un juego de pretemporada más para jugar:

Devolución de patada:

Nikko Remigio, 1 para 48 yardas (promedio de 48.0 yardas).

Jalen Royals, 2 para 75 yardas (promedio de 37.5 yardas, 49 yardas de largo).

Jimmy Holiday, 1 para 34 yardas (promedio de 34.0 yardas).

Key’shawn Smith, 1 para 34 yardas (promedio de 34.0 yardas).

Nohl Williams, 1 para 28 yardas (promedio de 28.0 yardas).

Brashard Smith, 1 para 26 yardas (promedio de 26.0 yardas).

Tyquan Thornton, 1 para 24 yardas (promedio de 24.0 yardas).

Devuelos de despeje:

Tyquan Thornton, 1 para 7 yardas (promedio de 7.0 yardas).

Brashard Smith, 2 para 0 yardas (promedio de 0.0 yardas).

Moore había sido el mejor regresador de la pretemporada antes de ser cambiado, rompiendo un touchdown de 88 yardas de un despeje en Seattle. Parece que hay varias opciones en los inicios, pero si los Chiefs van a cortar Remigio, deben encontrar otro regresador legítimo de despeje antes del 26 de agosto.

Y al otro lado de la moneda, Remigio debe demostrar que es indispensable en esa área.

El enfrentamiento de los Bears es una audición final antes de que los cheques de la lista recortes

Con los recortes de la lista el próximo martes, la audición final de los Chiefs está programada para el viernes por la noche, contra el Bears de Chicago.

Aparte de los que están heridosSe espera que KC juegue a todos al menos una serie más o menos. Haciendo cada snap crucial para candidatos de burbujas como Remigio.

Outlook de 2025 de la antigua Peprectiva no reclutada muestra una vez más lo difícil que es no solo superar las probabilidades y hacer una lista de 53 hombres como UDFA, sino también mantener ese impulso y continuar haciendo el equipo año tras año.

Solo pídale a la principal competencia de Remigio para que la lista de los Chiefs, Brownlee, quien hizo el Jets de Nueva York ‘ 53 como novato antes de perderse el corte en el segundo año.