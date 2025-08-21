El peso pesado no pudo evitar camiones de pasta de dientes, el Ministerio de Transporte cambió con esta tecnología

Yakarta, Viva – Ministerio de Comunicaciones A través del Director General de Transporte Terrestre, Aan Suhanan reconoció, la existencia báscula de puente estado fallar Debido a que se considera ineficaz, al prevenir los camiones operativos sobre la carga sobre las dimensiones (ODOL), también conocido como camiones de obesidad.

Leer también: Ministerio de Transporte: el alto número de accidentes puede causar pobreza estructural



Dijo que fue causado por todos los camiones de transporte que cruzaron la carretera, resultó que solo un puñado estaba a través del proceso de comprobación de la Una Pesaje.

«Entonces, solo el 0.3 por ciento (camiones de transporte) ingresa al puente de pesaje. Esto significa que no es efectivo», dijo Aan en una discusión en el Ministerio de Transporte, Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

Leer también: Esta tecnología avanzada es secretamente un escudo del 80 aniversario de la República de Indonesia.





Exceso de camiones de carga, camiones de pasta de dientes

Otro factor es que el TNI-Polri que anteriormente ayudó a ayudar en el proceso de verificación del camión de transporte en el puente de pesaje, de hecho, ya no se secundó acompañar la actividad.

Leer también: No solo los empleados de la oficina, los trabajadores de cuello azul también comienzan a usar IA para el trabajo diario



«Así que eso podría resultar en (camiones de transporte) que ingresan a la disminución de la subida (la cantidad)», dijo.

Por lo tanto, para reemplazar el papel de la brecha pesada que se considera ineficaz, Aan admitió que su partido había planeado usar tecnología Saca en movimiento (WIM) para verificar y tomar medidas enérgicas contra los camiones de obesidad.

Se sabe que WIM en sí mismo es un peso pesado que puede calcular el peso del camión y la carga que lleva sin la necesidad de detenerse. «Entonces, (con tecnología WIM) los vehículos no necesitan detenerse, sin necesidad de ingresar, ya tenemos los datos. Por supuesto, estos datos se utilizarán uno de ellos para la policía», dijo Aan.

Agregó que la aplicación de WIM luego estará equipada con una cámara de vigilancia, de modo que cada información del camión se pueda grabar correctamente. Más tarde, este sistema se integrará con los datos de la Policía Nacional, de modo que el propietario del vehículo pueda rastrearse fácilmente desde las placas de número de camiones registradas en la cámara del Ministerio de Transporte.



El Ministro de Transporte solicita que aumente la calidad del Pesaje.

«Si el puente de pesaje es estático, pero si (WIM) que construiremos más tarde es dinámico, el vehículo no necesita detenerse. Por lo tanto, más tarde obtendremos los datos del vehículo claramente de la cámara de reconocimiento de enchufe automático NTR», dijo.