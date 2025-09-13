El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue arrestado, amenazado con la pena de muerte

Washington, Viva – Asesinato de perpetradores Charlie Kirk Detenido por las autoridades en Utah el jueves 11 de septiembre de 2024, noche. El hombre de 22 años, llamado Tyler Robinson, fue acusado de ser un perpetrador disparado de la activista conservadora Charlie Kirk, un caso que inmediatamente llamó la atención del público Americano Unión (EE. UU.).

Reportado por AP News el sábado, las autoridades dijeron que Robinson había mostrado previamente un profundo odio sobre las opiniones políticas de Kirk que se sabía que era provocativa. Incluso tenía una señal para su familia de que era responsable del tiroteo.

Esta información es una de las claves en el arresto llamada gran avance investigación. Este caso no es solo una cuestión de criminal ordinario, sino que también destaca nuevamente las crecientes preocupaciones sobre la violencia política en los Estados Unidos, que está cada vez más polarizado.



El activista conservador estadounidense Charlie Kirk fue asesinado a tiros en el cuello

El gobernador Utah, Spencer Cox, reveló que Robinson parecía político porque fue desencadenado por el odio a las opiniones políticas, antes de que ocurriera el tiroteo.

En una cena familiar, se sabía que los perpetradores mencionaron el plan para llegar a Charlie Kirk a Utah.

Los investigadores encontraron una serie de pruebas importantes, incluidas las tallas en conchas de bala de acuerdo con el rifle supuestamente utilizado en los ataques.

Además, también se obtuvo un mensaje de conversación asociado con el sospechoso de la declaración de un compañero de cuarto.

El gobernador Cox elogió los pasos de la familia Robinson que se atrevió a presentar información a las autoridades, hasta que finalmente el sospechoso pudiera ser arrestado. Este caso no es solo una cuestión de criminal ordinario, sino que también destaca nuevamente las crecientes preocupaciones sobre la violencia política en los Estados Unidos, que está cada vez más polarizado.

«Damas y caballeros, lo arrestamos», dijo Cox en una conferencia de prensa, poco después de que el presidente Donald Trump anunció por primera vez el arresto en el evento Fox & Friends el viernes.

Hasta ahora, la investigación aún está en curso. Robinson fue detenido por la sospecha de asesinato premeditado, violaciones de armas y esfuerzos para obstruir el proceso legal. Está programado para enfrentar una acusación oficial el martes antes de la audiencia inaugural en la corte.

«El estado ha preparado documentos para exigir sentencias de muerte», dijo Cox

Anteriormente, el activista político conservador estadounidense Charlie Kirk fue asesinado a tiros en un evento frente a un grupo de estudiantes en la Universidad del Valle de Utah, OREM City, Sección de Utah de Negarq, a unos 64 kilómetros al sur de Salt Lake City, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

La Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) publicó dos fotos de personas sospechosas de estar relacionadas con el tiroteo fatal de Charlie Kirk, mientras solicitaba asistencia pública para identificar al individuo.

La foto borrosa parecía mostrar a un hombre en un estudiante con una camisa negra larga, jeans, gorra de béisbol y gafas de sol.