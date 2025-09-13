El sospechoso de asesinato de Charlie Kirk se opuso a las opiniones de los activistas conservadores







El hombre acusado de asesinar Charlie Kirk había expresado su oposición a las opiniones de los activistas conservadores e indicó que era responsable del tiroteo, dijeron el viernes cuando anunciaron un arresto en el asesinato que generó nuevas alarmas sobre la violencia política en un Estados Unidos profundamente polarizados.

Tyler Robinson, de 22 años, se había vuelto «más político» en el período previo al tiroteo y mencionó durante una cena con la familia que Kirk visitaría Utah, dijo el gobierno Spencer Cox a una conferencia de prensa. El gobernador citó como grabados de evidencia en las cubiertas de bala que se encuentran en el rifle que las autoridades creen que se usó en el ataque, así como los mensajes de la aplicación de chat atribuidos al sospechoso que un compañero de cuarto compartió con la aplicación de la ley.

«Damas y caballeros, lo conseguimos», dijo Cox a una conferencia de prensa poco después de que el presidente Donald Trump anunció por primera vez el arresto en el programa de noticias de Fox «Fox & Friends».

Robinson, que era de UtahSe cree que actuó solo, y la investigación está en curso, dijo Cox. Fue arrestado bajo sospecha de asesinato capital, armas y delitos de obstrucción. Se esperaba que fuera acusado formalmente a principios de la próxima semana antes de una aparición en la corte inicial.

El arresto de Robinson el jueves por la noche culminó una frenética búsqueda de día y medio que solo unas horas antes parecía atascada cuando las autoridades solicitaron consejos y líderes del público. El asesinato cautivó al público no solo por la influencia descomunal de Kirk en los círculos políticos conservadores y sus estrechas conexiones con Trump, sino también por las preguntas apremiantes que planteó sobre el aumento de la violencia política que ha abarcado el espectro ideológico.

«Este es nuestro momento: ¿nos intensificamos o encontramos una rampa fuera de la rampa?» Cox preguntó, haciendo una súplica apasionada para que los jóvenes cierren las diferencias a través del terreno común en lugar de la violencia. «Es la elección».

Nuevos detalles sobre evidencia

Autoridades Todavía tengo que revelar un motivo, pero describieron la evidencia que dijeron que arrojará luz potencial sobre el asesinato. Eso incluye grabados en las cubiertas de bala recuperadas del rifle de alta potencia que se creía usado en el ataque, incluido uno que decía: «¡Hola, fascista! ¡Atrapa!» Dijo Cox.

Además, un compañero de cuarto compartió con las autoridades mensajes de la aplicación de chat Discord que involucró un contacto llamado Tyler y discutió un rifle envuelto en una toalla, balas grabadas y un alcance, dijo el gobernador. Se encontró un rifle Mauser .30 calibre.

La ropa que usaba el sospechoso cuando se enfrentó por la policía por la ley el jueves por la noche era consistente con lo que tenía cuando llegó al campus un día antes, y un miembro de la familia confirmó que un Dodge Challenger gris que el video de vigilancia lo capturó conduciendo a las universidades, dijo Cox.

El padre de Robinson lo reconoció de las fotos publicadas por el FBI y le dijo que se entregara. Robinson se negó al principio, pero luego cambió de opinión, según un funcionario de la ley que habló bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso. Su padre buscó ayuda para su pastor juvenil, quien ocasionalmente trabaja con el Al marshals de EE. UU. y llamó a la agencia para poder entregarse.

Mientras tanto, los investigadores continuaron cavando en los antecedentes de Robinson, quien fue admitido en la Universidad Estatal de Utah, donde Kirk recibió un disparo, en una prestigiosa beca académica, según un video de él leyendo su carta de aceptación publicada en la cuenta de redes sociales de un miembro de la familia. Sin embargo, asistió solo un semestre en 2021, dijo un portavoz de la universidad.

La dirección de Robinson todavía figuraba como el hogar de sus padres, y él está registrado como un votante no afiliado, según los registros estatales de Utah. No parece tener antecedentes penales anteriores. La familia vive en un suburbio de la ciudad de St George en el sur de Utah, a unos 3.5 horas en coche al sur del campus del Valle de Utah.

Los miembros de la familia de Robinson no respondieron de inmediato mensajes en busca de comentarios. No estaba claro si tenía un abogado.

No se merecía esto

Kirk fue un provocador conservador que se convirtió en una poderosa fuerza política al reunir a los jóvenes votantes republicanos y fue un elemento fijo en los campus universitarios, donde invitó a un debate a veces de vehículos sobre temas sociales. Kirk cofundó la organización política sin fines de lucro Turning Point USA, con sede en Arizona. Había estado hablando en un debate en el campus en la primera parada de su «Tour de regreso estadounidense», en el momento del tiroteo del miércoles.

Estaba tomando preguntas de la audiencia de la audiencia de violencia armada. Cuando de repente sonó un tiro. Kirk extendió la mano con su mano derecha mientras brota la sangre desde el lado izquierdo del cuello. Los espectadores aturdidos jadearon y gritaron antes de que la gente comenzara a huir.

Trump, a quien se unió demócratas para condenar la violencia, dijo que le otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil en el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, y su esposa, Usha, visitó el jueves a la familia de Kirk en Salt Lake City. Vance publicó un recuerdo sobre X que narra su amistad, que se remonta a los mensajes iniciales en 2017, a través de la carrera del Senado de Vance y las elecciones de 2024. «Quería ayudar a los jóvenes, y no merecía esto», dijo Trump el viernes. «Fue realmente una buena persona».

