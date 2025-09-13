Los votos de la ONU abrumadora para apoyar la solución de dos estados para Israel-Palestine







El Asamblea General de la ONU Votado abrumadoramente el viernes para apoyar una solución de dos estados al conflicto israelí-palestino e instar a Israel a comprometerse con un estado palestino, al que se opone vehementemente al primer ministro Benjamin Netanyahu. El organismo mundial de 193 miembros aprobó una resolución no vinculante que respalda la «Declaración de Nueva York», que establece un plan gradual para terminar el conflicto de casi 80 años. La votación fue de 142-10 con 12 abstenciones. Horas antes de la votación, Netanyahu dijo: «No habrá estado palestino». Habló al firmar un acuerdo para expandir los acuerdos que dividirán a Cisjordania, que los palestinos insisten deben ser parte de su estado, diciendo: «Este lugar nos pertenece».

La resolución fue patrocinada por Francia y Arabia Saudita, quienes copresidieron una conferencia de alto nivel sobre la implementación de una solución de dos estados a fines de julio, donde se aprobó la declaración. Se espera que la guerra de casi dos años en Gaza y el conflicto más amplio israelí-palestino estén en la cima de la agenda de los líderes mundiales en su reunión anual en la Asamblea General a partir del 22 de septiembre. Los palestinos dicen que esperan que al menos 10 países reconozcan el estado de Palestina, agregando a los más de 145 países que ya hacen. Riyad Mansour, el embajador de la ONU palestina, dijo que el apoyo a la resolución refleja «el anhelo de casi todos, la comunidad internacional, para abrir la puerta a la opción de la paz».

Sin nombrar IsraelÉl dijo: «Invitamos a una fiesta que todavía está impulsando la opción de la guerra y la destrucción, e intenta eliminar al pueblo palestino y robar su tierra, para escuchar el sonido de la razón al sonido del lógico de tratar este problema pacíficamente, y por el mensaje abrumador que ha resonado en esta asamblea general hoy». Pero el embajador de la ONU de Israel, Danny Danon, desestimó la resolución como «teatro», diciendo que el único beneficiario es Hamas. «Esta declaración unilateral no será recordada como un paso hacia la paz, solo como otro gesto hueco que debilita la credibilidad de esta asamblea», dijo.

Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, reiteró su oposición a la Declaración de Nueva York y la resolución de la Asamblea General que respalda la implementación de la solución de dos estados. La resolución «es otro truco publicitario equivocado y mal exigido que socava los esfuerzos diplomáticos serios para poner fin al conflicto», dijo el consejero de la Misión de los Estados Unidos, Morgan Ortagas. «No se equivoquen, esta resolución es un regalo para Hamas». La declaración condena «los ataques cometidos por Hamas contra civiles» en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, una rara condena por las naciones árabes de Hamas.

Los militantes liderados por Hamas mataron a unas 1.200 personas, principalmente Civiles israelíesy tomó alrededor de 250 rehenes. De ellos, 48 ​​todavía están siendo retenidos, incluidos unos 20 que se cree que están vivos. También condena los ataques de Israel contra civiles e infraestructura civil en Gaza y su «asedio y hambre, que han producido una devastadora crisis de catástrofe y protección humanitaria». La ofensiva de Israel contra Hamas ha matado a más de 64,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes.

La declaración prevé que la autoridad palestina que rige y controle todo territorio palestino, con un comité administrativo de transición establecido inmediatamente bajo su paraguas después de un alto el fuego en Gaza. «En el contexto de terminar la guerra en Gaza, Hamas debe poner fin a su gobierno en Gaza y entregar sus armas a la autoridad palestina», dice la declaración. También respalda el despliegue de «una misión de estabilización internacional temporal» que opera bajo auspicios de la ONU para proteger a los civiles palestinos, apoyar la transferencia de seguridad a la autoridad palestina y proporcionar garantías de seguridad para Palestina e Israel «incluido el monitoreo del alto el fuego y de un futuro acuerdo de paz».

La declaración insta a los países a reconocer el estado de PalestinaLlamando a esto «un componente esencial e indispensable del logro de la solución de dos estados». Sin nombrar a Israel, pero claramente se refiere a él, el documento dice que «las acciones unilaterales ilegales están representando una amenaza existencial para la realización del estado independiente de Palestina».

