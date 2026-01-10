La Comisión para la Erradicación de la Corrupción incauta metales preciosos y divisas de los funcionarios fiscales de OTT en el norte de Yakarta, por un valor de 6.000 millones de IDR

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) confiscó una serie de pruebas, entre ellas metal precioso de operación de picadura (OTT) empleados de la Dirección General de Impuestos (DJP) Ministerio de Finanzas en el norte de Yakarta.

Lea también: DJP tendrá sanciones para despedir empleados si se demuestra que han cometido soborno



El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, dijo que los metales preciosos fueron confiscados junto con otras pruebas, como rupias. divisas o divisas.

«Las pruebas obtenidas en esta actividad de investigación cerrada están en forma de dinero, tanto rupias como moneda extranjera, y también metales preciosos», dijo Budi a los periodistas, citado por ANTARA, el sábado 10 de enero de 2026.

Lea también: Comité de Erradicación de la Corrupción: OTT de los empleados fiscales del norte de Yakarta sobre el soborno de reducción de impuestos



Budi explicó que si se convierte en rupias, la evidencia total confiscada por el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) de la OTT alcanzará los 6 mil millones de rupias.

«El valor alcanza alrededor de 6.000 millones de euros», dijo.

Lea también: El primer OTT 2026 de KPK arresta a 8 personas en la oficina de impuestos del norte de Yakarta y se confiscan cientos de millones en efectivo y divisas



Budi no ha revelado más detalles sobre las pruebas confiscadas. Sin embargo, dijo que la comisión anticorrupción detuvo a ocho personas de la OTT, entre ellas cuatro funcionarios fiscales y otros cuatro contribuyentes del sector privado.

«Más adelante detallaremos las partes», dijo.

Dijo que las ocho personas fueron arrestadas en varias áreas de Jabodetabek el viernes (1 de septiembre) por la noche. Actualmente, los detenidos siguen siendo objeto de una intensa investigación.

«Más tarde se realizará una exposición para decidir el estado de las partes aseguradas», añadió Budi.

Anteriormente informado, las noticias OTT sobre los funcionarios fiscales en el norte de Yakarta fueron confirmadas por el KPK el sábado por la mañana.