El reclutamiento de 1,000 oficiales de Damkar de Yakarta abrirá mañana, el estado del empleado por contrato no es ASN

Yakarta, Viva – La Comisión A del DKI Yakarta DPRD solicitó al gobierno provincial de DKI Jakarta que se intensifique más la socialización relacionada con el estatus reclutamiento 1.000 bomberos Yakarta es otro proveedor de servicios individuales (PJLP), para que no esperen convertirse en el aparato civil estatal (Asn).

PJLP es el estado de los trabajadores que no son ASN que trabajan en el gobierno local (DKI JAKARTA Gobierno provincial). PJLP trabaja en base a contratos individuales por un cierto período de tiempo y no es un empleado permanente.

«La socialización del estado laboral es importante para no causar expectativas incorrectas para la comunidad», dijo el Secretario de la Comisión de DPRD de DKI Yakarta, un Mujiyono en Yakarta, el lunes 11 de agosto de 2025.



Ilustración de los oficiales de lucha contra incendios de DKI Yakarta (Damkar)

Dijo que el estado de los trabajadores para el reclutamiento de 1,000 oficiales de Damkar desde el principio debe explicarse como PJLP, de modo que los registrantes no tienen esperanza automática de ser nombrados como funcionarios públicos en el futuro.

Mujiyono se aseguró de que la Comisión de DPRD A apoyara los pasos del gobierno provincial de DKI Jakarta que reclutaría a 1,000 nuevos oficiales de Damkar.

Sin embargo, su partido ha acordado que el gobierno provincial de DKI Yakarta prioriza a los residentes con DKI Yakarta KTP para reducir los residentes desempleados de Yakarta.

«La Comisión A apoya plenamente el reclutamiento de 1,000 oficiales de Damkar como un paso para fortalecer los servicios de seguridad de los ciudadanos. Aunque se hace abiertamente, en nuestra opinión, los ciudadanos de Yakarta deberían ser una prioridad», dijo.

Mujiyono enfatizó que el proceso de selección debe ser transparente, justo y libre de extorsión, con la colocación del personal que está justo en el objetivo de acuerdo con las competencias y necesidades de cada región.

«Teniendo en cuenta que se estima que los registrantes están en auge, el sistema de registro debe estar listo, llevado a cabo en línea, equipado con servicios de quejas y mecanismos de apelación rápida», dijo.

Anteriormente, el gobierno provincial de DKI Yakarta abrirá un reclutamiento de 1,000 oficiales bombero (Damkar) del 12 al 14 de agosto.

«Comenzará este martes. El próximo martes, martes de miércoles a jueves durante tres días, habrá mil cuotas», dijo el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo,

El personal de Thousand Damkar se designará más tarde en el área del oeste de Yakarta hasta 202 personas, Central Yakarta (187), South Yakarta (211), East Yakarta (219) y North Yakarta (181).

«Para las mil islas mientras aún se maneja y luego será coordinado por el regente de Mil Island», dijo Pram.