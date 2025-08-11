Ricky Perdana Gozali fue oficialmente inaugurado para ser el vicegobernador de BI, mira su historial

Yakarta, Viva -La Cricky Perdana Gozali fue inaugurado oficialmente como la Corte Suprema como vicegobernador del Banco Indonesia (BI) para el período 2025-2030. La ceremonia de inauguración y la pronunciación del juramento del cargo se llevaron a cabo hoy.

Antes de ser determinado como vicegobernador, Ricky se desempeñó como Jefe del Banco Indonesia Representante de la provincia de DKI Yakarta.

«Según el decreto presidencial de la República de Indonesia, número 68/p de 2025, el 29 de julio de 2025, el hermano Ricky Perdana Gozali ha sido nombrado vicegobernador del banco Indonesia», dijo el presidente MAMÁ Sonarto, en Yakarta, lunes 11 de agosto de 2025.

Se sabe que Ricky ha sido una carrera en Bank Indonesia durante 30 años con experiencia de servicio, entre otros en el Departamento Internacional, el Departamento de Gestión de Divisas y la Oficina de Representantes del Banco Indonesia en Nueva York.



Edificio del Banco de Indonesia (BI).

Además, Ricky también tiene experiencia como jefe de representante del banco Indonesia, la provincia de Gorontalo, el este de Kalimantan y Sumatra del Sur. Además de estas diversas tareas, Ricky se ha desempeñado como vicepresidente de la Asociación de Empleados de Indonesia (IPEBI) del Banco de Indonesia.

La 22ª Reunión Plenaria del Parlamento Indonesio IV del año 2024-2025 ha aprobado a Ricky Perdana Gozali como Vicegobernador de BI Período 2025-2030 Después de tomar la prueba adecuada y de factibilidad realizada previamente por la Comisión de la Cámara de Representantes XI.

La viabilidad y la prueba adecuada se llevaron a cabo en función de la existencia de una carta presidencial (sorpresas) número R-22/Pres/05/0525 con fecha del 6 de mayo de 2025.

Por las sorpresas, hay dos nombres solicitados por aprobación al DPR, Ricky Perdana Gozali, quien anteriormente se desempeñó como jefe del representante del Banco Indonesia DKI Yakarta, y Dicky Kartikoyono, que actualmente se desempeña como jefe del departamento del sistema de pago.

De los dos nombres, la reunión interna de la Comisión de la Cámara de Representantes XI el 2 de julio de 2025 ha decidido en un consenso y aprobó a Ricky Perdana Gozali convertirse en el vicegobernador de BI, reemplazando a Doni Primanto Joewono que expirará su mandato el 11 de agosto de 2025.

Por lo tanto, la composición de la Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia se convierte en la siguiente manera

Gobernador: Perry Warjiyo

Vicegobernador senior: Destry Damayanti

Vicegobernador:

Juda Aguung

Budiman de Aida S

Filianingsih hendarta

Ricky Perdana Gozali