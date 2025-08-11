





Jefe de campo del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Syed Asim Munir, afirmó que Islamabad defenderá sus derechos de agua «a toda costa» si India procede con la construcción de presas en el río Indo, informó ANI. Munir hizo la declaración durante su visita en curso a los Estados Unidos.

Continuando con su diatriba anti-India que describe a Cachemira como la «vena y vena yugular» de Pakistán, Munir declaró que el problema no es el asunto interno de la India, sino un problema internacional no resuelto, informó el lunes el medio de comunicación con sede en Pakistán Ary News.

«Esperaremos India Para construir una presa, y cuando lo hagan, la destruiremos «, dijo Munir a los miembros de la comunidad paquistaní estadounidense en Tampa, Florida, según un informe publicado hoy en el amanecer.

En la cena de corbata negra en Washington, DC, organizada por Adnan Asad, el cónsul honorario de Pakistán en Tampa, Munir le dijo a la reunión que el río Indo «no es la propiedad familiar de los indios», y agregó que Islamabad no tiene escasez de recursos para deshacer los diseños indios para detener el río «, informó el Dawn.

Ary News citó además el Jefe del ejército de Pakistán como condenar «agresión india bajo la Operación Sindoor», y calificó una grave violación de la soberanía de su país.

Munir también fue citado por Ary News diciendo que «un conflicto bilateral debido a cualquier error de la India sería un gran error». Dijo que la respuesta de Pakistán había evitado con éxito un conflicto más amplio.

El jefe del ejército de Pakistán también agradeció Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Por su papel en la difusión de las tensiones entre los dos países, informó ANI.

India ha mantenido constantemente que el alto el fuego del 10 de mayo, después de la respuesta antiterrorista de la India durante la Operación Sindoor, se logró mediante conversaciones entre los militares indios y paquistaníes y no a través de la mediación estadounidense.

Antes de la Pahalgama Ataque, India había refutado fuertemente los comentarios hechos por Munir, entonces un general, que describe a Cachemira como la «vena yugular» de Pakistán. Llamando al reclamo sin fundamento, Nueva Delhi había afirmado que la única relación que Pakistán tiene con Cachemira es desocupar el territorio que ocupa ilegalmente.

Respondiendo a las preguntas en una sesión informativa de los medios el 17 de abril en Nueva Delhi, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, dijo que Jammu y Cachemira es un territorio de la Unión de la India y desestimó los comentarios de Munir como no resistidos. Jaiswal cuestionó cómo «cualquier cosa extranjera» podría estar en la vena yugular de un país y reiteró que el papel de Islamabad con respecto a Cachemira se limita a desocupar el Jammu y la Cachemira ocupados por Pakistán.

«¿Cómo puede algo extranjero estar en una vena yugular? Este es un territorio de la Unión de la India. Su única relación con Pakistán Es las vacaciones de territorios ocupados ilegalmente por ese país … «Jaiswal había dicho en la sesión informativa de MEA el 17 de abril, cinco días antes de que Pakistán llevara a cabo el ataque terrorista en Pahalgam, lo que provocó la muerte de 25 turistas y un local.

Durante su visita, Munir fue a dos ciudades durante el fin de semana y voló a Bruselas el domingo después de completar su segundo viaje de alto perfil en menos de dos meses. Al igual que su visita anterior, se comprometió con el liderazgo político y militar en el país anfitrión, informó Dawn.

Al margen de la ceremonia, el mariscal de campo Munir se reunió con el presidente de los Jefes Conjuntos de Estado Mayor Dan Caine y los jefes de defensa de otros países amigables. Invitó al general Caine a visitar a Pakistán y reafirmó el papel de Islamabad como una parte interesada de seguridad regional clave, informó Dawn.

(Con entradas ANI)





