El público tiene curiosidad sobre el aire del iPhone 17

Yakarta, Viva – Cuando Manzana Al lanzar la serie del iPhone 17 el 9 de septiembre de 2025, los analistas dijeron que el mayor desafío era sobrevivir al lanzamiento de Ordinary porque sus competidores habían excedido a Apple al inculcar inteligencia artificial (IA) en sus productos y servicios.

Leer también: Guía para ver transmisión en vivo del lanzamiento de la serie iPhone 17



Lo más interesante de este año podría ser rumores sobre «iPhone 17 Air«, teléfonos inteligentes que son más delgados que los teléfonos inteligentes que Apple había vendido antes y tomó su nombre de la deltaptop delgada de la compañía, MacBook Air.

Apple necesita pensar en cómo empacar baterías y cámaras en dispositivos más delgados y también tratar de determinar el precio entre los modelos básicos del iPhone 17 y el iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, que es más costoso atraer a una gran cantidad de clientes.

Leer también: 8 nuevas características de la serie iPhone 17



Extendido por Chatterjee, vicepresidente y analista principal Forrester, dijo que el agua del iPhone 17 más delgada podría alentar las mayores ventas.

«Ha pasado mucho tiempo desde que vimos una actualización significativa sobre la forma de este dispositivo, además de los cambios graduales que no fueron demasiado significativos, y la novedad del agua del iPhone 17 probablemente alentaría a muchos iPhone 14, 15 e incluso 16 usuarios a cambiar a versiones más nuevas», dijo, según lo citado por Reuters.

Leer también: ¿El precio de la serie de iPhone 17 afectado por las tasas de importación?



Este teléfono inteligente más delgado también puede ser un trampolín a un iPhone que se puede doblar como un libro y actuará como una plataforma para un Siri actualizado, que probablemente no estará presente hasta el próximo año.

Para obtener información, Samsung Electronics está trabajando en el teléfono móvil plegable de la séptima generación y el alfabeto (el padre de Google) ha alcanzado sus terceras ventas, pero Chatterjee estima que la cifra es menos del dos por ciento de todas las ventas de teléfonos inteligentes y no crecerá más del 5 por ciento en el futuro cercano.

«Los teléfonos plegables son importantes para que Apple atraiga la atención de sus clientes en China, donde a los consumidores les gustan los teléfonos móviles que pueden doblarse y la compañía ha perdido la participación de mercado», dijo.

Históricamente, Apple, con sede en Cupertino, California, Estados Unidos (EE. UU.), Recibió casi una cuarta parte de sus ventas totales del segmento de iPhone de precio medio, dijo Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management, accionista de Apple.

Estima que Apple encontrará una manera de aumentar los precios a lo largo de las filas de la serie del iPhone 17 sin aludir a la tarifa de importación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tal vez aumentando los precios para una mayor capacidad de almacenamiento.

«Aprenden a ser amables con Washington: el precio del precio directamente podría no tener un buen impacto. Pero creo que sus costos han aumentado, y son leales al margen de ganancias que continúa aumentando, y para hacerlo, debemos encontrar el método», explicó.