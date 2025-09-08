Vanillamace, Tiktok y Twitch Star, firma con Uta

Arriba Tiktok y Twitch Content Creator Vanillama ha firmado con la agencia de Hollywood UTA para representación en todas las áreas.

Per Uta, «con solo 28 años, Vanillamace se ha convertido en una figura destacada en el espacio en vivo y creador, reconocida por su combinación distintiva de videos que van desde estilo de vida, vlogs, prepárese conmigo, los juegos y más. En solo tres meses, ella disparó su Tiktok de 300,000 hasta 3.8 millones y ahora llega a los 6.1 millones de fanáticos del mundo a través de todos los fanáticos del mundo».

(Vanillamace es el nombre de usuario de las cuentas de Twitch y YouTube del Creador, aunque el creador de contenido detrás del mango se llama EM y no revela públicamente su nombre completo).

Vanillamace, quien también se enfoca en crear contenido de redes sociales que muestren la comunidad LGBTQIA+, trabajará con la práctica de los creadores de la agencia para expandir su cartera de marca y su presencia digital en todo el panorama de creadores y entretenimiento.

En particular, por su cuenta, Vanillamace ya ha podido traducir su audiencia de tiktok a Contracción nerviosa Este año, donde actualmente cuenta con 541,000 seguidores.

Vanillamace marks the latest social media star to become a client of UTA’s global Creators practice, which launched in 2006. Led as a global collaboration between UTA Los Angeles based agents Scarlett Perlman and Ali Berman along with London-based agents Shelby Schenkman and Beth Heard, the UTA Creators arm now reps top influencers and content creators including Dave Portnoy and Barstool, MrBallen and Ballen Studios, Emma Chamberlain, Alix y Ashtin Earle, Charli d’Amelio, Jake Shane, Kai Cenat y Alex Cooper, entre otros.