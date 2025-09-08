Las ventas de Hanganero Films recogen el título de Tiff ‘Under the Same Sun’

Con sede en Río de Janeiro Ventas de películas de Hananero ha enganchado los derechos de ventas mundiales de la coproducción española-dominicana «bajo el mismo sol» («Bajo el Mismo sol») antes de su 11 de septiembre Festival de Cine de Toronto (TIFF) Estreno mundial.

El drama de época ambientado en las zonas interiores de la República Dominicana es la segunda colaboración entre el director Ulises Porra y el escritor-productor Ulla Prida, quien coescribió la foto ganadora de múltiples premios de Pérta.Carajita«, Co-helado con Silvina Schnicer. Esta es la característica de debut en solitario del cineasta nacido en Catalán.

Ambientada en 1819 Hispaniola, justo antes del impulso de la Independencia de la República Dominicana, el drama se centra en un trío inesperado: un joven noble español, un experto artesano de seda chino y un soldado haitiano que ha abandonado su cargo. Juntos, se esfuerzan por construir una fábrica de seda en el interior escarpado de la isla, enfrentando paisajes indomables, a fuego lento conflictos coloniales y el delicado hilo de confianza que los une.

El acuerdo fue negociado entre el CEO de Hobanero Film Sales Alfredo Calviño y Prida de Productions de Barcos de Madera.

«Nos sorprendió de inmediato la audaz visión de Ulises Porra y la rica narración de historias de la película, que habla tanto de las realidades mundiales del pasado como de hoy», dijo Calviño, quien expresó su confianza en que este «trabajo poderoso y ambicioso» resonaría en todo el mundo entre audiencias, programadores y distribuidores.

«Más que un simple contrato, vemos en esta alianza una oportunidad para construir puentes en las culturas y conectarse con los nuevos espectadores. Con la experiencia y la visión de Hananero, estamos seguros de que la película alcanzará un escenario verdaderamente global», dijo Prida, quien también produjo «Carajita».

«Este acuerdo con las ventas de Hanbanero marca un paso clave en el viaje de ‘bajo el mismo sol’. Es una película dominicana dirigida por un cineasta español y traída a la vida por un elenco diverso con raíces haitianas, asiáticas y latinoamericanas.

El rodaje no estuvo exento de desafíos, según Prida. Solo dos días antes de que comenzara la filmación en la provincia regional del noroeste de Santiago Rodríguez, una poderosa tormenta barrió la República Dominicana, inundando la planta baja de la oficina de producción y deteniendo gran parte de Santo Domingo. La tripulación, extendida por varios lugares para las pruebas finales, fue sorprendido por sorpresa. Un grupo, incluidos varios actores y Prida, estaba hasta la cintura en una canoas de prueba de ríos para la escena de apertura de la película cuando el agua comenzó a aumentar rápidamente. Se vieron obligados a abandonar el sitio inmediatamente cuando las inundaciones se intensificaron.

David Castillo y Jean Jean (R) en ‘Under the Same Sun’, Crédito: Sebastián Cabrera

A partir de ese momento, enfrentaron desafíos constantes: lluvia implacable, barro grueso y acceso difícil al sitio de filmación remota en una parte subdesarrollada de la isla. Pero afortunadamente, esas dificultades acercaron al equipo.

«Al estar lejos de la ciudad, vivimos y trabajamos uno al lado del otro todos los días. Después de disparar, nos reuníamos en la única ciudad cercana para la cena. Creó un sentido de comunidad, casi como un campamento de verano para adultos. Tomábamos descansos junto al río, la gente estableció hamacas y el estado de ánimo, a pesar del caos, era colaborativo y todos los que todos todos los departamentos, incluso entre los departamentos. Era difícil, era difícil, pero el espíritu en el set era increíblemente especial.

Sus protagonistas incluyen a la recién llegada dominicana Valentina Shen Wu, quien tuvo que ser persuadida varias veces para asumir el papel del fabricante de seda chino, Mei. «Ella clavó su parte en el primer intento», dijo Prida.

Valentina Shen Wu en el crédito ‘Under the Same Sun’: Sebastián Cabrera

Shen Wu juega junto a Jean Jean, mejor conocido por su papel en «Woodpeckers», y David Castillo de España («Algo está a punto de suceder») como el noble español, Lázaro.

Bajo la dirección de Porra y a través de la cinematografía pictórica de Sebastián Cabrera, la película evoca un retrato vívido e inquietante del Caribe colonial.

Reflexionando sobre la línea a través de sus historias, Prida dijo: «En ‘Carajita’, la joven Sara lleva un oscuro secreto que se mantiene a sí misma y observamos mientras se come lentamente desde adentro. ‘Bajo el mismo sol’, con Lázaro, vemos a un hombre consumido por sus inseguridades, que finalmente obtienen lo mejor de él. Ambas películas exploran la naturaleza humana: cómo las personas responden cuando la vida las prueba, de qué están hechas realmente y de qué surgen en esos momentos de presión «. Actualmente está desarrollando el próximo drama queer «Black Sheep, White Sheep» con director Flavio Florencio.

La película es producida por Prida, Porra y Santana con los coproductores Adrià Monés en Fasten Films, con sede en Barcelona, ​​detrás de Cannes Camera d’Or Winner «Inside the Yellow Cocoon Shell», y Gabriel Kaplan, quien tomó un crédito de productor en la misma película.

Prida y Santana son productores ejecutivos junto a Nicole Quiñones Butler, Ariadna Rodríguez y Claudia Calviño.

Las compañías de producción detrás de ella son Wooden Boat Productions, Alta Isla Films, Fasting Films y Cobalt Films.

El 50º Festival de Cine de Toronto comenzó el 4 de septiembre y se envuelve el 14 de septiembre.