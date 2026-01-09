El primo del escritor de Maverick pierde demanda contra Paramount

La prima de uno de los escritores de “Top Gun: Maverick” ha perdido su demanda contra Supremoen el que afirmó haber escrito escenas clave de la película.

El demandante, shaun grisahora enfrenta una posible responsabilidad por supuestamente defraudar al estudio e infringir sus derechos de autor.

El juez Jed Rakoff desestimó el viernes el reclamo de derechos de autor de Gray contra Paramount y encontró que Gray no puede proteger escenas basadas en la propiedad intelectual del estudio.

«Gray es un escritor que indiscutiblemente basó todo su guión en material existente, incluidos los personajes, escenarios y recursos argumentales de ‘Top Gun'», escribió Rakoff. «Por lo tanto, los derechos de autor de Gray no son válidos».

Gray, que ha trabajado principalmente como artista de efectos visuales, demandó al estudio en abril pasado, alegando que había trabajado estrechamente con su primo, el guionista Eric Singer, y el director Joseph Kosinski, durante cinco meses y había mantenido archivos meticulosos que documentaban sus contribuciones al guión.

Alegó que fue responsable de al menos una docena de escenas de acción clave de la película.

Supremo contrademandado en septiembre, acusó a Gray de infringir sus derechos de autor al escribir escenas basadas en “Top Gun” y de ocultar fraudulentamente su papel en la escritura del guión para obtener una ventaja financiera.

Rakoff anteriormente despedido El reclamo de Gray de autoría conjunta, pero permitió que el reclamo de infracción de derechos de autor avanzara hasta el descubrimiento. En su fallo del viernes, Rakoff desestimó el reclamo de derechos de autor restante, al tiempo que permitió que los reclamos de Paramount contra Gray continuaran en el juicio.

«Estamos satisfechos con la decisión del Tribunal de desestimar las reclamaciones de Gray y permitir que avancen las contrademandas de Paramount», dijo un portavoz del estudio en un comunicado.

Singer compartió el crédito de escritura de la película con Christopher McQuarrie y Ehren Kruger. Singer trabajó bajo un acuerdo estándar de “trabajo por encargo” con Paramount, en el que el estudio se reservaba los derechos de autor del guión. Gray, sin embargo, nunca firmó tal acuerdo y argumentó que la ausencia de tal acuerdo le daba derecho a tener derechos de autor sobre sus contribuciones.