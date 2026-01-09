Debe haber algún lavado de cerebro.

Jacarta – Conflicto interno entre Insanul Fahmi Y Mi amor por mawa calentándose de nuevo. En medio de los esfuerzos de paz que afirma seguir haciendo, Insanul Fahmi destacó la actitud de su primera esposa, quien, según dijo, cerró la puerta a la comunicación y se negó a la reconciliación. Según Insanul, este rechazo no provino puramente del corazón de Wardatina Mawa, sino que fue el resultado de la influencia de ciertos partidos.

Lea también: Insanul Fahmi está listo para inclinarse por la paz con Wardatina Mawa: Seré un caballero



A través de su abogado, Tommy Tri Yunanto, Insanul Fahmi expresó su deseo de disculparse directamente con Wardatina Mawa. De hecho, se dice que el empresario está dispuesto a humillarse para reparar una relación rota. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Caballero insanul. Quiere postrarse e incluso disculparse con Mawa, esa es la información, porque pase lo que pase, la esposa legal todavía está unida a él, Mawa», dijo Tommy en Bareskrim Polri.

Lea también: Inara Rusli quiere legalizar su matrimonio con Insanul Fahmi, Wardatina Mawa



Sin embargo, se dice que esta intención no salió bien. Insanul Fahmi sintió que el acceso a la comunicación con Wardatina Mawa parecía estar estrictamente cerrado. Sospecha que hubo interferencias de otras partes que influyeron deliberadamente en los pensamientos de su esposa para que ella rechazara todo tipo de acercamiento.

Insanul también espera conocer en persona a la familia extendida de Wardatina Mawa. Según él, los encuentros cara a cara podrían ser una vía de apertura para resolver conflictos por medios pacíficos o Justicia Restaurativa.

Lea también: Inara Rusli le pide a Mawa que resuelva el problema de una casa de tres personas, sin involucrar a la familia extendida



«Si Dios quiere, siempre lo intentaremos. Seré un caballero y pediré ayuda al hermano Tommy para reunirme con la familia, por supuesto con Mawa y los niños también», dijo Insanul Fahmi.

«He estado tratando de comunicarme con los pasos durante mucho tiempo, siempre quiero encontrarme», continuó.

Aunque expresó intenciones pacíficas, Insanul Fahmi en realidad hizo acusaciones graves. Considera que la actitud dura de Wardatina Mawa no carece de razón. En su opinión, hubo personas que deliberadamente provocaron y «lavaron el cerebro» a Mawa por ciertos intereses.

«Sí, definitivamente hay alguien que le está lavando el cerebro a Mawa. Así que nuestra intención al ir al proceso legal en Bareskrim no es en realidad acorralar a Mawa, de hecho queremos revelar quiénes son las personas que están tratando de instigar», explicó Insanul Fahmi.

Hizo hincapié en que el proceso legal en curso no tenía como objetivo atacar a Wardatina Mawa como su esposa legal, sino más bien exponer a las partes sospechosas de complicar su conflicto interno. Por otro lado, Insanul admitió que todavía prioriza el camino de la paz y está dispuesto a cumplir cualquier condición que Mawa proponga si la oportunidad de reunirse está realmente abierta.