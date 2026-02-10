El primer ministro Modi y el primer ministro de Mauricio, Ramgoolam, revisan las relaciones bilaterales antes de la cumbre de AI







El primer ministro Narendra Modi recibió el lunes por la tarde una llamada telefónica de Mauricio PM Navinchandra Ramgoolam mientras los dos líderes revisaban el progreso en la amplia cooperación entre ambos países antes de su reunión durante la Cumbre de Impacto de la IA de la próxima semana en Nueva Delhi.

«Feliz de recibir una llamada telefónica de mi amigo, el Primer Ministro Dr. Navinchandra Ramgoolam. Revisamos el progreso en la amplia cooperación entre India y Mauricio desde nuestra memorable reunión en Varanasi el año pasado», publicó el Primer Ministro Modi en X después de la llamada telefónica.

«Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer aún más los lazos especiales, históricos y centrados en las personas que unen a nuestras dos naciones. India y Mauricio continuarán trabajando juntos para lograr objetivos compartidos de paz y estabilidad en la región del Océano Índico. Espero darle la bienvenida a India para la Cumbre de Impacto de IA la próxima semana», añadió.

Los lazos entre India y Mauricio se profundizan bajo la política Vision MAHASAGAR y Neighborhood First

India y Mauricio comparten una relación estrecha y especial arraigada en vínculos históricos, culturales y de pueblo a pueblo compartidos.

Como vecino marítimo clave de la India en la Región del Océano Índico (IOR), Mauricio ocupa un lugar especial en la Visión MAHASAGAR (Avance Mutuo y Holístico para la Seguridad y el Crecimiento en toda la Región) de la India y en la ‘Política de Vecindad Primero’ y es un socio clave en el Sur Global ..

Tras la visita del primer ministro Modi a Mauricio en marzo de 2025, Ramgoolam realizó una visita de Estado a la India en septiembre de 2025, que fue su primera visita bilateral al extranjero durante su mandato actual.

El Primer Ministro Modi y su homólogo de Mauricio mantuvieron conversaciones a nivel de delegación en Varanasi, donde ambas partes revisaron exhaustivamente la Asociación Estratégica Mejorada entre ambos países e identificaron nuevas oportunidades profundizar la colaboración entre sectores de interés mutuo que impulsarán la prosperidad compartida para ambos países, sus pueblos y la región.

«Es un motivo de orgullo para la India ser un socio principal y confiable en el desarrollo de Mauricio. Kunjungi .. Hoy, hemos decidido un paquete económico especial teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de Mauricio. Fortalecerá la infraestructura, creará nuevas oportunidades de empleo y fortalecerá las instalaciones de salud», dijo el Primer Ministro Modi mientras se dirigía a una reunión de prensa conjunta con Ramgoolam durante la cual anunció el paquete económico especial de la India para Mauricio que apoya los sectores de infraestructura, empleo y atención médica.

«El primer Jan Aushadhi Kendra fuera de la India ya se ha establecido en Mauricio. Hoy, hemos decidido que la India apoyará la construcción del Centro de Excelencia AYUSH del Hospital Nacional Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSRN) y de la Escuela de Veterinaria y Hospital de Animales de 500 camas en Mauricio. Lihat juga .. También llevaremos adelante proyectos como el Área Marina Protegida de Chagos, la torre ATC del Aeropuerto Internacional SSR y la expansión de la autopista y la carretera de circunvalación. Este paquete no es una asistencia. es una inversión en nuestro futuro compartido», añadió.

El primer ministro Modi elogia los vínculos entre India y Mauricio como «vínculos familiares» y destaca las asociaciones en educación e investigación

El primer ministro Modi también anunció que el IIT Madras de la India y el Instituto Indio de Gestión de Plantaciones firmaron acuerdos con la Universidad de Mauricio y enfatizó que estos acuerdos llevarán la asociación mutua en investigación, educación e innovación a un nuevo nivel.

Dando la bienvenida al líder mauriciano a VaranasiEl primer ministro Modi dijo: «Es un orgullo para mí darles la bienvenida a mi circunscripción parlamentaria. Durante siglos, Kashi ha sido un símbolo de la civilización y la cultura de la India. Nuestras tradiciones y valores llegaron a Mauricio hace siglos y quedaron profundamente arraigados en su forma de vida. Y hoy, cuando damos la bienvenida a amigos de Mauricio en Kashi, no es sólo una formalidad sino una unión espiritual. Por eso digo con orgullo que India y Mauricio no son sólo socios sino una familia».

«Mauricio es un pilar importante de la política de Vecindad Primero y de la Visión Mahasagar de la India. En marzo, tuve el privilegio de asistir a las celebraciones del Día Nacional de Mauricio. En ese momento, otorgamos a nuestras relaciones el estatus de Asociación Estratégica Mejorada. Hoy, hemos revisado en detalle todos los aspectos de la cooperación bilateral. También intercambiamos opiniones sobre temas regionales y problemas globales«, había añadido.

(Aportes de IANS)





