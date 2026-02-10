Mohan Hazian se disculpa pero lo niega: ¡No soy un violador!

Jacarta – No Mohan Hazianpropietario de la marca Thanksinsomnia, todavía se está discutiendo tras las acusaciones Acoso sexual dirigido a él. Este problema surgió después de que surgiera más de una confesión de una mujer que afirmó haber trabajado como talentosa de sesión de fotos y video para una marca supuestamente propiedad de Mohan.

Una de las confesiones fue compartida a través de la cuenta X @aarummanis. En la carga que circula, la víctima describe una experiencia desagradable durante una sesión de fotos en mayo de 2025. Inicialmente se decía que el trabajo avanzaba con normalidad, pero la situación cambió cuando el talento se despidió y se fue a casa. Se dice que Mohan nos invitó a comer juntos, lo que supuestamente provocó actos de violencia sexual, que iban desde besos forzados hasta masturbación. Esta confesión desencadenó la aparición de historias similares de otros partidos. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

En medio de una intensa atención pública, Mohan Hazian finalmente brindó una aclaración a través de una declaración personal subida a la cuenta de Instagram @mohanhazian. También anunció la cancelación de una conferencia de prensa previamente prevista.

«Yo, Mohan Hazian, soy marido y padre de mi hijo», escribió al abrir el comunicado, citado el martes 10 de febrero de 2026 ..

Mohan dijo que necesitaba tiempo para digerir la situación y optó por hablar directamente con el público a través de una declaración escrita.

«Decidí no celebrar una conferencia de prensa que se celebró esta tarde a las 20:00 horas y opté por transmitirlo directamente a través de una declaración personal, con la esperanza de poder hablar con honestidad, calma y respeto a todas las partes», explicó.

También pidió disculpas por el revuelo causado por el tema.

«En primer lugar, quisiera expresar mis más sinceras disculpas por la conmoción que ha ocurrido en los últimos días. Me doy cuenta de que esta situación ha causado decepción, malestar e incluso dolor a muchas personas. Por eso, desde el fondo de mi corazón, pido disculpas», dijo.

Sin embargo, Mohan negó categóricamente las acusaciones de violación formuladas en su contra.

«También me doy cuenta de que como ser humano tengo muchas deficiencias y he tomado decisiones en el pasado que fueron imprudentes y tuvieron impactos de gran alcance, pero lo que tengo que subrayar es que no soy tan acusado, no soy un violador y nunca he violado a nadie», dijo.