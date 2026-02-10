Misal del gato estrella de ‘Tell Me Lies’ en el episodio 7: La mentira de Evan, la mamá de Bree

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers del episodio 7 de la temporada 3 de “A medida que subo a tu espalda, prometo no picarte”.Dime mentiras”, ahora transmitiendo en Hulu.
Si hay un personaje en “Tell Me Lies” que podría competir con Lucy de Grace Van Patten cuando se trata de encontrarse en situaciones que les provocan ansiedad y morderse las uñas, es Misal del gatoEs Bree.
En los primeros seis episodios de la tercera temporada de “Tell Me Lies”, el drama de Hulu creado por Meaghan Oppenheimer, la estudiante de segundo año de Baird College ya se ha visto involucrada en una serie de situaciones poco ideales. Hemos visto cómo se hizo amiga, y luego rápidamente explotó, Amanda (Iris Apatow), estudiante de primer año de 17 años, de quien Bree sospechaba que se acostaba con el profesor de Baird (e interés amoroso de Bree en la temporada 2) Oliver (Tom Ellis), a cuya casa se presentó más tarde después de unas horas de beber en una fiesta de fraternidad del Día de San Valentín. Pero en lugar de encontrar a Oliver allí, Bree rompió a sollozar en el hombro de la esposa de Oliver y compañera profesora de Baird, Marianne (Gabriella Pession), todo mientras todavía vestía su atuendo gótico. (Para que conste, Missal es definitivamente consciente de lo poco profesionales que son todas estas relaciones entre estudiantes y maestros: “Marianne debería sentirse avergonzada por la forma en que actúa e interactúa con los estudiantes”, dicen. Variedad. “Es todo muy complicado”).
En un raro pero bienvenido respiro de los puntos más angustiosos de la trama de Bree esta temporada, hemos podido ver florecer un romance entre ella y Wrigley (Spencer House), aunque eso también se vuelve menos dulce cuando te ves obligado a recordar que Bree está saliendo con Evan (Branden Cook), mientras que Wrigley todavía está con su mejor amiga y compañera de cuarto, Pippa (Sonia Mena).
Ahora, en el séptimo episodio de la temporada 3, Bree se encuentra una vez más en el centro del drama; Evan, desesperado por retenerla, sabotea la velada emborrachando a su madre (a quien nunca conoció realmente) antes de la exhibición de fotografías de Bree, convirtiendo lo que debería haber sido una noche de celebración en una caótica. Lihat juga .. Y como si las cosas no pudieran empeorar, el secreto largamente guardado de que fue Lucy a quien Evan engañó en el primer año finalmente se revela cuando Bree se topa con algunas publicaciones incriminatorias en Facebook.
A continuación, Missal habló con Variedad sobre la relación de Bree y Evan, esa exposición fotográfica estresante y por qué su personaje es «una especie de villano» a sus ojos.
¿Cómo se sintieron usted y Spencer House cuando supieron que sus personajes se reunirían después de dos temporadas sin apenas ser amigos?
Definitivamente eso estaba en nuestro radar. Pensamos: «¿Alguna vez hemos hablado en el programa?» Spencer es un gran actor, así que estaba muy emocionado de poder interpretarlo y crear esta historia de amor entre ellos. Teníamos este conocimiento y esta comprensión, por lo que estaba muy agradecido, de que tenía que ser bueno. Porque si no fuera bueno y no pareciera cierto, simplemente no tendría sentido. Y la gente diría: «Esto es extraño».
La gente ama a Bree y Wrigley. Lihat juga .. ¿Te sorprende eso?
Estoy sorprendido. No he visto mucho porque realmente no estoy en línea. Escucho cosas a través de mi pareja y mis hermanas me cuentan cosas. Me alegro mucho que la gente lo esté disfrutando tanto como ellos.
La mayor parte de este episodio, para Bree, es la noche condenada en la exposición fotográfica con su madre. Es una noche tensa, todo gracias a Evan, quien emborrachó a su madre en un extraño juego de poder. Sin embargo, Bree no lo sabe. Entonces, ¿cómo crees que interpreta ella el comportamiento de su madre?
Creo que ella sabe que está borracha. Lo que me encanta de Bree es que es muy observadora y muy empática. Y aunque su madre está allí y aparece borracha, todavía intenta cuidarla. Ella no dice simplemente: «Está bien, tienes que irte». Está agradecida de haber aparecido y realmente quiere que la relación funcione, lo que la hace muy triste.
¿Sientes que Bree estaba avergonzada?
Creo que ella está más herida. En realidad, no se avergüenza demasiado, lo cual es un rasgo genial suyo. Ojalá fuera así. Pero a menudo simplemente deja que la situación se le resbale. Creo que es un testimonio de lo que ha pasado en su vida.
Las acciones de Evan son aún más siniestras considerando su intercambio anterior con Oliver, quien le dice que Bree necesita sentir que lo necesita. Pero al final funciona. ¿Crees que hay verdad en lo que dice Oliver?
Dios mío, hay verdad en eso. Pero esa es una táctica manipuladora. Eso es manipulación de libros de texto. [Evan] la está atrapando. Él simplemente la está convenciendo de que él es el único espacio seguro en su vida y por eso ella lo elige nuevamente. Quién sabe si su madre habría aparecido y no estaba borracha y [been] capaz de apoyarla. Digamos que esa noche fue genial y luego sucedió la situación de Wrigley. Tal vez habría ido con su mamá. ¡Quién sabe! Él está haciendo que ella esté aislada y él es la única persona a la que ella puede recurrir.
Si hubiera sabido que Evan había llevado a su madre a tomar unas copas, ¿lo habría terminado?
Realmente lo espero, no lo sé. Es difícil decirlo, porque todas estas personas cometen muchos errores graves y parecen volver a unirse entre sí. Creo que Bree tiene una especie de brújula moral, pero ella simplemente no lo sabe. Ella simplemente no sabe lo que pasa. Ella simplemente no tiene gente. Obviamente se sentiría increíblemente traicionada, enojada con él y con el corazón roto. Pero no sé si eso cambiaría su opinión sobre su mamá. Es posible que ella todavía sienta lo mismo, como: «Mi novio te convenció tan fácilmente».
¿Qué puedes bromear sobre el futuro de su relación con su madre después de la exhibición? Claramente no está en la boda…
Ese es el principio del fin, o el principio del comienzo del final. La relación sólo puede ir cuesta abajo a partir de ahí, lo cual es muy triste. Empiezo a decir algo y luego digo: «Dios, esto es tan deprimente».
También tenemos otra conversación entre Marianne y Bree, donde ella dice que hay que detener a Oliver. ¿Crees que Bree realmente se siente así?
Creo que en realidad es un poco egoísta de su parte. Ella lo está haciendo, aparentemente, por Amanda y para que él nunca le haga esto a otras chicas. Pero creo que viene de un lugar egoísta debido a que ella nunca trató con ninguno de ellos. [her emotions around that]. Todavía está bien debajo de la superficie para ella y, desde mi perspectiva, tiene muchas de sus propias emociones ligadas a ello.
Al final del episodio, Bree se entera de que Lucy era la chica con la que Evan se acostó en el primer año, justo después de enterarse de que Wrigley se acostó con Pippa. ¿Crees que a ella se habría preocupado tanto por Lucy y Evan si esa segunda traición no hubiera ocurrido?
No creo que ella hubiera estado en una espiral tan grande como la que estaba. Cuando estábamos haciendo la prueba de vestuario, Charlotte [Svenson] Fue como, «Estás en esto durante 18 escenas». Y yo dije: «¿Qué?» Bree simplemente sigue adelante. Ella no frena. Simplemente está en un estado mental realmente malo. Entonces creo que ella habría podido procesarlo de manera diferente.
Algunos pueden sentir que lo que está haciendo Bree (engañar a Evan y mentirle a Pippa) es peor que la única relación borracha entre Lucy y Evan.
Estoy de acuerdo. Creo que lo que Lucy hizo fue para llamar la atención, y lo que Bree está haciendo es increíblemente reservado y mucho más profundo. Simplemente se siente peor. Creo que ella simplemente no sabe cómo operar en lo que hace. Ella es una especie de villana a mis ojos. Si querías estar con Wrigley, ¡deja a Evan! En el momento en que dices: «Oh, tengo sentimientos por Wrigley», definitivamente no deberías estar con Evan. Ella es sólo un cachorrito perdido.
¿Crees que Evan tiene alguna idea sobre Bree y Wrigley?
Creo que Bree está convencido de que no tiene ni la menor idea. Incluso si él pensara: «Oh, eso es un poco extraño», ella podría convencerlo completamente de que solo son amigos y que ella tiene la situación completamente bajo control.
Volvamos a la cronología de la boda. Sabemos que Lucy es dama de honor, entonces, ¿cómo enmendaron su amistad?
Esa es una gran pregunta. Lo único que pensé fue que no habían hablado del tema. Que es algo que Bree hace: simplemente entierra. Creo que esa es la verdad. Quiero decir, no lo sé con seguridad. No hablé con Meaghan sobre eso. Pero, aparentemente, la forma en que opera Bree es compartimentar, compartimentar, compartimentar. Si hubieran tenido una conversación, habría sido Lucy simplemente humillándose y [Bree] diciendo: «Está bien, te perdonaré».
Las amistades de Bree también son limitadas, ¿lo cual podría influir? Lihat juga ..
Completamente. En realidad, es una broma de la temporada 1, donde simplemente pensé: «¿Simplemente no tiene otros amigos?» Estamos en su boda y ella solo tiene a Pippa y Lucy aquí, que son amigas de mierda. Es una especie de gran broma. Pero sí creo que, por el bien del programa, realmente los vuelve a unir el uno al otro porque aparentemente son las únicas personas en la vida del otro.
¿Cuál fue tu reacción al guión final?
Mi mandíbula estaba justo en el suelo. Estaba amordazado. Pensé: «¡Dios mío, esto va a ser una locura!». La gente va a perder la cabeza.
Esta entrevista ha sido editada y condensada.