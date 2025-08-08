Se lanzará el 17 de agosto de 2025, esta es una transacción que se puede monitorear a través de ID de pago

Yakarta, Viva – En una era digital cada vez más integrada, las actividades financieras de las personas ya no se limitan a transacción convencional. Con los avances tecnológicos y el uso masivo de servicios financieros digitales, como billeteras electrónicas, préstamos en línea y comercio electrónico, la necesidad de crear un sistema transparente, eficiente y seguro es cada vez más urgente.

Uno de los avances que se implementará en Indonesia es el sistema ID de pagouna identidad financiera basada en el número de identificación de la población (NIK) desarrollado por Banco Indonesia (BI).

Este sistema de identificación de pago permite que cada transacción financiera que realice puede ser monitoreada y conectada directamente con su identidad de población. A partir de las cuentas bancarias, la billetera electrónica, los préstamos en línea, hasta las transacciones de compras en línea, todas ellas se pueden rastrear en tiempo real.

El juicio inicial se llevará a cabo el 17 de agosto de 2025 con un enfoque en canalizar la asistencia social no monetaria. El objetivo es aumentar la precisión, la eficiencia y evitar el mal uso de los fondos de asistencia.

La siguiente es una lista de tipos de transacciones que se pueden monitorear a través del sistema de identificación de pago:



Ilustración de compras con Bri

1. Banco de cuentas

Todas las actividades que involucran cuentas bancarias, incluidos depósitos en efectivo, retiros, transferencias de fondos, hasta que se registre el pago de las facturas en el sistema de identificación de pago. Esto crea un rastro digital claro de cada transacción que realice en la banca.

2. Billetera digital (ballet E)

Las transacciones realizadas a través de la plataforma de billetera E también se integrarán. A partir de la recuperación de los saldos, las compras en línea, el pago con QRIS se rastreará con su identidad digital.

3. Tarjeta de crédito

El uso de tarjetas de crédito para la compra de bienes, pagos a plazos y transacciones extranjeras se incluirá en el monitoreo de este sistema. Los datos de la transacción pueden ayudar al gobierno a evaluar los perfiles financieros individuales.

4. Préstamos en línea (préstamos fintech)

Cada presentación de préstamos en línea, ya sea desembolsada o no con éxito, y los historiales de pago y los retrasos en las cuotas serán parte de los datos monitoreados. Esto es importante para evaluar la viabilidad del crédito y prevenir el riesgo de falla masiva.

5. Inversión

Sus actividades en la plataforma de inversión también se registrarán en el sistema. Esto incluye el valor de inversión, la frecuencia de transacción y los riesgos potenciales que tome.

6. Aceptación de asistencia social

La asistencia social no en efectivo, como los subsidios gubernamentales o el BLT, se monitoreará a través de ID de pago para garantizar la precisión de los objetivos y evitar la asistencia superpuesta.

7. Pago de impuestos estatales y facturas

Los pagos como la ONU, el impuesto sobre la renta, las contribuciones de salud y empleo de BPJS también son parte de las transacciones de monitoreo. Esto fortalece el sistema de monitoreo fiscal del gobierno.

8. Compras en línea

Las transacciones que realiza en el comercio electrónico, como Tokopedia, Shopee, Lazada y otras plataformas, se conectarán al sistema. Esto incluye el gasto nominal, el tipo de bienes y los métodos de pago.

9. Pago a través de QRIS

Todas las transacciones QRIS que usted, tanto a través de bancos como billeteras digitales, se registrarán de inmediato. Esto incluye compras en tiendas físicas, puestos y vendedores ambulantes.

10. Financiación o ingresos

Cada fondo ingresa a su cuenta o billetera digital, como salarios, transferencias personales o ingresos de plataformas digitales (freelancers, influencers), también parte de los datos registrados.

La aplicación del sistema de identificación de pago es parte de la transformación digital nacional en el sector financiero. Aunque proporciona muchos beneficios en términos de transparencia y eficiencia, todavía existen preocupaciones sobre la privacidad y el abuso de datos.

Por lo tanto, el banco Indonesia enfatizó que el uso de datos en la identificación de pago solo se lleva a cabo con la aprobación del propietario de los datos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personal (Ley PDP) No. 27 de 2022.