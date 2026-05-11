El último vídeo teaser de Sony Xperia 1 VIII insinúa un nuevo diseño de cámara

Sony ha fijado oficialmente la fecha de lanzamiento de su próximo buque insignia Xperia: el 13 de mayo (miércoles). La compañía acaba de compartir un nuevo vídeo teaser en su canal de YouTube, que no revela mucho, pero insinúa un nuevo diseño para la cámara triple.

Lo que es aún mejor, la compañía también publicó un enlace de transmisión en vivo donde todos pueden ver el lanzamiento del Sony Xperia 1 VIII. Este enlace estará disponible en menos de dos días; el evento está programado para las 02:00 UTC del 13 de mayo.

Profundizando en información no oficial, los renders basados ​​en CAD muestran una nueva apariencia para la parte trasera del próximo modelo Mark 8 con una isla de cámara cuadrada en la esquina superior izquierda que alberga tres lentes. Las lentes (supuestamente de 16 mm, 24 mm y 70 mm) están dispuestas en un triángulo, en lugar de una sola columna como en todas las generaciones anteriores. El frontal, como es habitual, será un panel OLED plano de 6,5 pulgadas sin muescas ni agujeros, y eso sí, habrá un conector para auriculares de 3,5 mm.

Este teléfono tendrá un precio elevado, aunque el precio filtrado también incluye un par de auriculares Sony WH-1000XM6. Descubriremos más el miércoles.

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