El presidente Prabowo inauguró oficialmente el inspector general Suyudi para ser el jefe de BNN

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró oficialmente al inspector general Suyudi Ario Seto para convertirse en el jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos (BNN) en el Palacio del Estado, Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

El inspector general Suyudi reemplazará a Komjen Marthinus Hukom, quien se jubilará.

Prabowo también instaló a Komjen Eddy Hartono como jefe de la Agencia de Gestión de Terrorismo (BNPT). Este es el segundo período de Eddy para liderar BNPT.



El momento de la inauguración del vicepresidente de la Corte Suprema para el embajador indonesio en un país amigable Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

La inauguración se basó en el decreto presidencial número 118 TPA en 2025 con respecto al despido y el nombramiento de y en la posición principal principal en la Agencia Nacional de Narcóticos.

Luego, con base en el decreto presidencial número 117 TPA 2025 con respecto al despido y el nombramiento de la principal posición alta dentro de la Agencia Nacional de Contratrorismo.



No solo eso, Prabowo también inauguró la cabeza de otro cuerpo en el Palacio del Estado, esta es la lista:

1. Jefe de la Agencia de Autoridad para la Gestión de la Costa de Java del Norte, Laksamana (Laksdya) Madya Tni Purn Didit Herdiawan Ashaf

2. Jefe Adjunto de la Agencia de Autoridad para la Administración de la Costa de Java del Norte, Darwin Trisna Jawaitana

3. Jefe Adjunto de la Agencia de Autoridad para la Gestión de la Costa de Java del Norte, Suhajar Diantoro

4. Jefe de agencia industrial mineral Brian Yuliarto