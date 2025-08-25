BJP ahora participado en Satta Chori, digamos Mallikarjun Kharge







Presidente del Congreso Mallikarjun Kharge El domingo alegó que después de «votar chori», el BJP ahora se dedica a «Satta Chori» al llevar proyectos de ley a «derrocar a los gobiernos de oposición dentro de los 30 días» y «desestabilizar la democracia» al usar el arresto como arma.

Kharge afirmó que los proyectos de ley quitan el derecho de los ciudadanos a formar o eliminar a su gobierno electo y dar ese poder a instituciones como Ed-CBI. «Es como ejecutar una excavadora en la democracia», dijo el jefe del Congreso.

«Esto es como ejecutar una excavadora en democracia«, Afirmó.» Con estos proyectos de ley, el BJP puede derrocar a los gobiernos de oposición dentro de los 30 días, puede desestabilizar la democracia al usar el arresto como arma «, alegó Kharge.

«Hemos visto que de 193 casos contra los líderes de la oposición, la acción de la DE ha resultado en condena en solo dos casos. Muchos ministros principales y ministros fueron arrestados y mantenidos en la cárcel durante meses. Pero ahora el CBI dice que no tienen ninguna evidencia», dijo.

El ministro del Interior, Amit Shah, había presentado el miércoles en el Lok Sabha Tres proyectos de ley para la eliminación del primer ministro, los ministros principales y los ministros bajo arresto durante 30 días consecutivos por cargos serios, provocando protestas feroces de los parlamentarios de la oposición que rompieron copias del borrador de la ley y marcharon cerca de su asiento gritando lemas. Los proyectos de ley fueron enviados por la Cámara a un Comité Conjunto del Parlamento que comprende 21 miembros del Lok Sabha y 10 del Rajya Sabha por escrutinio.

