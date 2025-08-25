Punjab: Hoshiarpur Tanker Fire Toll aumenta a siete







Cuatro personas más sucumbieron para quemar heridas, con el número de muertos en el Fuego de petrolero de GLP El incidente aumentó a siete, dijo un funcionario el domingo.

El cirujano civil, el Dr. Pawan Kumar, dijo que los cuatro, que habían sufrido más del 90 por ciento de quemaduras, estaban en apoyo del ventilador.

El viernes, alrededor de las 10 pm, un petrolero de GLP se incendió después de chocar con un vehículo de recogida cerca Bata adda en la carretera Hoshiarpur-Jalandhar.

Dos personas murieron a raíz del incidente, mientras que otras 21 sufrieron heridas.

