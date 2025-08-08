Carlos Baleba a Man United Transfer la verdad mientras Ruben Amorim golpeó con la dura realidad

Las noticias de transferencia más recientes del Manchester United si el club se ha contactado con Brighton a través de una posible transferencia para su centrocampista.

Man Utd está vinculado a un acuerdo para el mediocampista de Brighton Carlos Baleba. (Imagen: John Walton/PA Wire.)

Con el delantero Benjamin Sesko, quien ahora se acerca a un cambio al Manchester United, el enfoque para el club está en la ventana de transferencia que trae a un nuevo mediocampista.

Carlos Baleba de Brighton y Hove Albion es el jugador que se ha asociado con un traslado de Old Trafford, y Según los informes, United investigó las gaviotas sobre una posible transferencia.

El jugador de 21 años fue uno de los jugadores llamativos para Brighton la temporada pasada. Jugó 40 veces en todas las competiciones, anotó cuatro goles y ofreció dos asistencias del centro del campo defensivo.

Su llegada ayudaría al Capitán, Bruno Fernandes, libre en su papel más profundo en el centro del campo de United para la próxima temporada. Pero un acuerdo puede no ser fácil, lo que sugirió que Brighton está buscando una compensación de al menos £ 100 millones para el jugador.

Después de haber gastado más de £ 120 millones en acuerdos para Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, el gasto de United marcará los £ 200 millones con el reclutamiento esperado de Sesko.

Por lo tanto, es poco probable que el club pueda gastar otros £ 100 millones más en un jugador en la ventana actual, incluso con la venta de Alejandro Garnacho. United está hablando con Chelsea sobre un acuerdo para el extremo.

En realidad, es Chelsea quien pudo haber jugado un papel de segundo manejo para alabar a United de un movimiento por Baleba. Según el periodista Ben Jacobs, el United no se le dijo un precio de venta para el centrocampista cuando investigaron a Brighton.

A las gaviotas les gustaría mantener al jugador hasta al menos el próximo verano y creen que puede valer tanto como los £ 115 millones que Chelsea pagó por Moises Caicedo en el verano de 2023.

Si Brighton mantiene un precio similar y no alivia su posición en el resto de la ventana de transferencia, es poco probable que United pueda cumplir con esos requisitos. El internacional de Camerún se ha ido en su contrato en el estadio AMEX durante otros tres años, lo que lleva a Brighton a una posición fuerte.

