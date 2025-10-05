El precio de Kawasaki Ninja Motorbike de octubre de 2025, comenzando en IDR 69 millones

Yakarta, Viva – Kawasaki es conocido como un fabricante que constantemente presenta un carenado de deportes de motor de alta potencia con un diseño agresivo. En octubre de 2025, una fila de motocicletas ninja sigue siendo su pilar en la clase deportiva, SuperSport, para HyperSport.

Leer también: Precio de Honda Trail Motorcycle Octubre de 2025, de CRF150L a Rally CRF250



Ver Viva Automotive Domingo 5 de octubre de 2025, para el segmento para principiantes allí Kawasaki ninja 250 que se comercializa a partir de IDR 69,800,000 en la carretera Jacarta. Esta moto es adecuada para los ciclistas novatos que desean parecer deportivos con un motor de 250cc que es bastante potente.

Hasta la clase SuperSport, Kawasaki presenta el ninja zx-25r con precio Rp111,100,000. La moto de 4 cilindros de 250cc es famosa por su rugido de motor distintivo y su alto rendimiento en su clase.

Leer también: Precios del oro de hoy 4 de octubre de 2025: los productos antam se dispararon los fines de semana



Además, hay un Ninja ZX-4RR que tiene un precio de RP248,000,000. Esta moto lleva un motor de 400 cc de 4 cilindros con tecnología de carreras, lo que lo convierte en uno de los carenados deportivos más interesantes en el segmento medio.



Kawasaki ZX-4RR Edition 40 años

Leer también: Purbaya Respuesta Bahlil después de que se le llame Datos de lectura incorrectos sobre el precio de GLP 3 kg



Para la clase media alta, Ninja ZX-6R está disponible a un precio de RP325,000,000. Esta moto ha demostrado ser dura en el circuito y la carretera, con un motor receptivo de 636cc.

En las filas más altas de SuperSport, hay un Ninja ZX-10R a un precio de RP572,200,000. Esta moto adopta tecnología de la Superbike mundial (WSBK), lo que la convierte en la elección de los amantes de la velocidad.

No solo eso, Kawasaki también presenta Ninja H2 en la clase de HyperSport a un precio de RP890,500,000. Esta moto está equipada con un motor sobrealimentado que puede producir una potencia extraordinaria y convertirse en un ícono de la tecnología Kawasaki.

En términos de diseño, todas las motocicletas Kawasaki Motor Sport Carening aparecen con líneas aerodinámicas y colores verdes icónicos típicos. Cada modelo lleva una identidad fuerte como una moto deportiva premium que está lista para competir.

Con un rango de precios que va desde IDR 69 millones hasta IDR 890 millones, el carenado de deportes automovilísticos de Kawasaki ofrece opciones para varios segmentos. A partir de un jinete novato a profesional, todos pueden encontrar modelos según sea necesario.