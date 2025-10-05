Dobby el elfo de la casa en JK Rowling, el pasado de Tilly Norwood reveló

La primera actualización de fin de semana de la temporada 51 de «Saturday Night Live» no logró golpes, tocando varios temas de cultura pop como Diddy’s Senting, JK RowlingLos tweets interminables contra las personas trans y la actriz de IA Tilly Norwood.

«Se informó que las principales agencias de talento en Hollywood están interesadas en firmar una nueva actriz generada por la IA llamada Tilly Norwood», co-amplio Colin Jost dicho. «La actriz generada por IA comenzó después de tener una reunión de hotel con Ai Harvey Weinstein».

Más adelante en el segmento, el personaje de «Harry Potter» Dobby the House Elf (interpretado por Bowen Yang en maquillaje salvaje y con un saco sumergente) fue traído para hablar sobre el derribo de JK Rowling en Twitter de Emma Watson, así como las frecuentes publicaciones en las redes sociales de los primeros contra las personas trans.

«El Maestro Rowling ha hecho mucho por Dobby y la inclusión en general», dijo Yang como Dobby. «¿Recuerdas cuando Dumbledore era gay después de que salieron los libros? ¿Y cuando Hermione era negra solo en Broadway? Y cuando Cho Chang era … Hmm, ¿Cho Chang Asian? Dobby no puede recordar si el personaje llamado Cho Chang era asiático o no …»

El dúo de actualización de fin de semana también rompió la sentencia de Diddy esta semana, con el co-presentador Michael Che diciendo: «Sean Combs fue sentenciado el viernes a cuatro años de prisión, y será honesto, es difícil para mí disfrutar viendo a alguien que amo ser castigado. ¡Pero eso es lo que Diddy haría!»

«Durante la sentencia de Sean Combs, suplicó a la misericordia, diciendo que las cosas que hizo eran asquerosas, vergonzosas y enfermas», continuó Che. «De hecho, solo pensar en eso lo hace más difícil que los dulces de la abuela».

Mira la actualización de fin de semana a continuación.