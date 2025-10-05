Padres entusiastas Fotos de niños en Ranpur durante el 80 aniversario del TNI, rezan por ser soldado

Yakarta, Viva – El ambiente en el área MonasYakarta, el domingo 5 de octubre de 2025 se ve diferente de lo habitual. Varios vehículos de combate (Ranpur) como tanqueautos tácticos, a otros equipos militares pesados ​​estacionados cuidadosamente en el área del complejo Monas. Esta escena es la principal atracción para las personas que vienen a animar el 80 aniversario. TNI.

Observaciones de Viva En el lugar, miles de residentes parecían entusiastas observando la exposición del sistema principal de armas (equipo de defensa). Curiosamente, las personas pueden acercarse, incluso montar en Ranpur. Muchos padres que aprovechan la rara oportunidad de fotografiar a sus hijos ambientados en Ranpur.

Uno de los visitantes de Bekasi, West Java, Ilham dijo que estaba feliz de que su hijo pudiera subir al tanque y a otros Ranpur por primera vez. Él dijo, esta experiencia fue muy memorable para el niño porque hasta ahora solo vio desde la pantalla del teléfono celular.

«Él (mi hijo) cuando se le preguntó sobre sus ideales de querer ser un TNI. Yo, como padre, solo puedo apoyar, con suerte cuando los adultos realmente pueden ser un TNI», dijo Ilham en el lugar.

Citra transmitió lo mismo, otros visitantes que vinieron con sus hijos. Admitió que deliberadamente estaba presente para que su bebé pudiera ver de primera mano los soldados de TNI y fomentar un espíritu de amor por la patria desde una edad temprana.

El entusiasmo de los residentes se ve tan grande. No solo en el área de exhibición de equipos de defensa, la multitud también tuvo lugar alrededor del escenario principal donde se celebró el entretenimiento de las personas.

Además de las actuaciones musicales, el comité también preparó una variedad de premios interesantes para puertas para los visitantes. Notado, hasta 200 unidades de motos, 50 refrigeradores y 50 televisores se prepararon como el gran premio. La presencia de este premio de puerta se suma aún más al entusiasmo de los residentes que vinieron desde la mañana para animar el evento.

Para las personas que no tuvieron tiempo para asistir directamente a la ubicación, el TNI Lighting Center (Puspen) también transmite toda la serie de actividades en línea a través de su canal oficial de YouTube.