Asrilia da un nuevo color para la canción gracias amor, balada con un toque de ritmo

Yakarta, Viva – A «Gracias amor» que solía dispararse a través de la voz afgano Ahora está de vuelta en un nuevo matiz. Se confía en la joven cantante Asrilia para volver a hacer el trabajo de la creación de Mario Kacang, presentando un toque diferente que es más solemne y fresco.

Mario Kacang, compositores de personal 3, así como el creador de esta canción, dijo que estaba feliz cuando sabía que Asrilia traería «gracias amor». Siente que la versión de la mujer puede proporcionar otra perspectiva única. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Bemby me contactó, alguien quería cantar, gracias por el amor, pero una mujer. Realmente quería ser mujer, por lo que había una comparación. Realmente acordé que el que cantaba mujeres. Después de ser explorado la letra, las letras eran universales, por lo que era más seguro.

Aunque finalmente aceptó el desafío, Asrilia admitió que inicialmente era dudoso cuando se le pidió que volviera a trabajar en la gran canción. Dijo que había una carga porque «gracias amor» es sinónimo de cantantes masculinos en Afgan.

«Al principio tenía una opción de algunas canciones que quería rehacer. Esta es la novena canción de mi sencillo anterior. Estoy un poco inseguro porque esta es la diva masculina de Indo. Pero después de volver a escuchar, esta (canción) no es solo una relación humana con los humanos, sino las relaciones humanas con Dios. Resulta que Mario dijo que era espiritual», dijo.

Bemby Noor ve que la versión de Asrilia presentará un color diferente de la versión original. Según él, Asrilia pudo llevar los matices de las baladas que seguían siendo solemne pero más fresca.

«Ballada, pero hay un matiz de surcos, significativo diferente al anterior. Esto es solemne pero hay iluminación. Con nuevos caracteres, nueva naturaleza, personajes típicos de LIA», explicó Bemby.

Asrilia se había sentido cargada, pero finalmente encontró una manera de mostrar su versión con características personales.

«Primero, se convierte en una carga. Tienes que deshacerte del personaje de un niño. música«Dijo.

Mario Kacang es optimista de que la última versión «Thank You Love» obtendrá un lugar en el corazón de los amantes de la música. Consideró que el impulso existente abriría oportunidades para que los nuevos oyentes disfruten de este trabajo.

«Seguramente habrá una comparación más tarde, pero ya hay un tiempo libre. En ese momento hay nuevos oyentes, así que definitivamente me dispararé. En segundo lugar, porque las chicas son muy diferentes», concluyó.

Actualmente, la canción «Thank You Love» Asrilia se ha completado y está entrando en la etapa de hacer videoclips.